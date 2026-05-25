2026電商求職洗牌 酷澎「超高時薪」奪冠軍，蝦皮祭150萬年薪搶人

2026 年熱門電商出爐。面試心得平台面試趣公布2026年電商面試心得兌換次數排行榜，韓商酷澎高薪強勢奪冠，二至五名依序為蝦皮、momo、PChome、Pinkoi。

奪得榜首的酷澎以高薪取勝，去年祭出日班時薪630 元、晚班720元爭奪倉儲人力，兼職3天可賺進1.7 萬元，還有上班族為了賺薪水而請假工讀。

面試趣專家分析，這股求職好感延續到了2026年。每周領薪、不強迫加班的工讀制度，酷澎吸引大批在職者和工讀生搶進，面試心得兌換量穩居冠軍。

亞軍蝦皮購物主打「菁英」路線，儲備幹部祭出150萬元超高年薪，並提供月薪3.5萬元的暑期實習機會，成為新鮮人想進入外商電商的首選。

第三名本土龍頭momo第一季營收達264億元，大舉徵才500人，憑藉穩定福利與三節禮金吸引求職者；第四名 PChome 營收年增逾10%，因商品品質與24小時到貨重獲消費者推崇，職缺多為產品企劃和行政職。第五名 Pinkoi 主打設計師品牌，橫跨台灣、香港、日本市場，釋出行銷與設計專員職缺，需要美學與雙語能力，是設計導向求職者的指標企業。

面試趣專家分析，每一家電商的職涯和風格大不相同。想進電商業，得先想清楚自己要的是哪種工作型態，才能找到真正適合自己的那家。求職前，可以利用面試趣、比薪水、PTT、Dcard 等資源做功課，做足準備才有勝算拿到offer（聘雇書）。