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星宇航空 連續三年成為GARMIN RUN系列賽官方航空夥伴

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
星宇航空今年第三度成為官方航空合作夥伴，更可結合甫開航的鳳凰城航線，支持各國跑者在前往各地挑戰自我。業者／提供
星宇航空今年第三度成為官方航空合作夥伴，更可結合甫開航的鳳凰城航線，支持各國跑者在前往各地挑戰自我。業者／提供

星宇航空（2646）再度與GARMIN合作，第三年成為GARMIN RUN系列賽官方航空合作夥伴，全力應援跑者一起From Zero To Hero 跑出傳奇。

今年度由亞洲級別賽事擴展成全球賽事，版圖跨足亞洲及美國，透過星宇航空航網，跑者將能舒適前往各城市，台北場25日正式開放報名！凡以星宇航空COSMILE會員身份報名，即有機會抽中後續亞洲各站巡迴機票，讓星宇航空送你跑遍全亞洲！

2026 GAMIN RUN系列賽版圖串聯臺灣、印尼、越南、新加坡、菲律賓、馬來西亞、韓國、泰國、香港、日本，並首度前往美國亞利桑那州、北卡羅來納州、俄亥俄州舉辦。星宇航空向來十分支持體育活動，與GARMIN RUN連續兩年的合作在亞洲各航點造成熱烈迴響，每年提供亞洲巡迴賽大獎，得主可實際跑遍新加坡、泰國、越南、香港、日本及馬來西亞等國賽事。星宇航空今年第三度成為官方航空合作夥伴，更可結合甫開航的鳳凰城航線，大幅拓展應援腳步，希望結合綿密的亞洲航網以及北美航線，支持各國跑者在前往各地挑戰自我、超越極限的同時，能體驗舒適便利的航程。

鼓勵星宇航空會員參與運動賽事！星宇航空特別準備專屬於COSMILE會員的驚喜抽獎活動，凡報名台北場次，並於報名頁面指定欄位填入COSMILE會員號碼，即有機會一人獨得由台北飛往GARMIN RUN亞洲8大城市賽事來回機票！此外，報名參加由全臺頂尖教練開設的「GRC海外帶你練」主題跑班COSMILE會員，還有機會抽中星宇航空機票與名人一起挑戰海外跑旅！快把握難得機會，至活動官網瞭解詳情。

星宇航空也將於官方社群抽出幸運兒免費參加台北場路跑賽，並獲得Garmin Forerunner 系列錶款。後續請持續關注星宇航空Facebook了解更多相關活動。

星宇航空再度與GARMIN合作，第三年成為GARMIN RUN系列賽官方航空合作夥伴。業者／提供
星宇航空再度與GARMIN合作，第三年成為GARMIN RUN系列賽官方航空合作夥伴。業者／提供

2,026 GAMIN RUN系列賽版圖串聯亞洲各國，並首度前往美國亞利桑那州、北卡羅來納州、俄亥俄州舉辦。業者／提供
2,026 GAMIN RUN系列賽版圖串聯亞洲各國，並首度前往美國亞利桑那州、北卡羅來納州、俄亥俄州舉辦。業者／提供

星宇航空

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