新光保全跨域投入生態復育獲Bio-Power 30×30生物多樣性行動影響力獎

由環境友善種子、優樂地永續及三人恆好共同主辦的第四屆「2026生物多樣性行動論壇」日前登場，並攜手內政部國家公園署、國際珍古德協會、聯合線上倡議家及TVBS聯利媒體股份有限公司共同推動生物多樣性行動，並同步揭曉首屆「Bio-Power 30×30生物多樣性行動獎」，表揚以實際作為回應全球生物多樣性目標的企業典範，展現生物多樣性已逐步成為企業提升韌性與永續競爭力的重要指標。

新光保全以「農田生態共築與生物多樣性復育行動計畫」榮獲「Bio-Power 30×30生物多樣性行動影響力獎」，肯定企業長期投入自然保育與環境永續的成果。新光保全表示，企業不僅肩負守護安全的責任，更希望透過跨域合作與實際行動，擴大對土地、生態及社會的正向影響力。

面對氣候變遷及自然資本流失帶來的挑戰，新光保全認為，企業永續發展已不再侷限於減碳管理與資訊揭露，而是必須重新建立與環境、生態及社會之間更深層且長期的連結。多年來，公司從有機稻米契作及食農教育著手，逐步擴展至獨居蜂棲地建置、農業廢棄物循環利用、生物炭應用以及珊瑚復育等計畫，打造從農田到海洋的循環永續路徑。

此次獲獎計畫以「友善農田生態圈」為核心，串聯企業員工、在地農友、學校及多個合作夥伴共同參與，包括農業部永續司、花蓮區農業改良場、青出宜蘭農業運銷合作社、野野有限公司、新光人壽慈善基金會、光泰環能及BlueTrend藍色脈動等單位，以及參與計畫的新光保全同仁與家庭。透過跨域協作與長期投入，讓每一個小小行動，逐步累積成真正的影響力。

對於此次獲獎，新光保全表示，這份榮耀不僅是對企業長期投入的肯定，更是一項重要提醒。真正的永續改變來自持續且長期的投入，企業從安全服務出發，逐步走入農田、生態與社區，透過獨居蜂保育、生物炭應用及食農教育等行動，讓企業力量不只守護城市安全，也能回應土地與環境的需求。

展望未來，新光保全將持續結合科技應用、環境教育及跨域合作資源，深化自然正向行動，攜手更多夥伴共同推動生物多樣性保育，打造兼具韌性與共好的永續未來，讓守護的範圍從城市延伸至土地與生態，為環境永續發展貢獻更多力量。