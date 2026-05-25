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台中豪宅戰白熱化 雙橡園靠「軟實力」4年賣破640戶奪冠

經濟日報／ 記者朱曼寧/台北即時報導
雙橡園2279。圖／業者提供
雙橡園2279。圖／業者提供

台中市發展許多指標豪宅聚落，市場競爭激烈，近年更趨於白熱化，雙橡園開發以「品牌軟實力」打入層峰客的心，據實價登錄，4年來成交超過640筆，成交量穩居第一。雙橡園開發指出，目前集團再度升級成「豪宅3.0」，新增包括美甲、美髮等頂級服務。

雙橡園開發副總黃權銘表示，回顧近四年市場變化，從資金寬鬆到升息循環，再到政策調整，高端住宅買方行為趨於理性且保守。從統計表來看，台中「一聯三寶由雙陸」的表現依然穩健，但在量能上卻出現明顯分水嶺。

雙橡園開發展現了高度穩定的成交曲線，並於2023年創下單年276筆高峰，2022、2024、2025年持續領跑，四年累計640筆，顯示其客群結構與品牌信任度，已形成難以撼動的長線優勢。排名第二的聯聚建設累計成交219筆，寶輝建設以184筆位居第三。大陸建設與由鉅建設則分別以120筆與117筆緊隨其後。

雙橡園開發總經理魏櫂良指出，頂級私宅的差異往往不在交屋當下，而是入住後是否持續感受到被理解與被款待。也正是這核心理念，讓雙橡園能夠穿越景氣波動、持續獲得層峰客群支持的關鍵。

不同於傳統建商以產品為導向的思維，雙橡園更強調從提升生活品質的角度出發。導入主廚進駐與自建物業團隊，到如今建立完整的「雙橡園式酒店御邸」服務體系，其本質是一種將「服務」內建於住宅DNA的品牌策略。

此外，雙橡園開發之所以能脫穎而出，關鍵在於其獨特的「品牌軟實力」與「預見式硬體規劃」。品牌長期堅持「1500坪以上大基地開發」，在土地日益稀缺的核心區域，仍選擇以低密度換取生活品質。

魏櫂良指出，這樣的開發策略，使其得以實現更完整的動線與機能規劃，更關鍵的是，這些設計並非單純的產品創意，而是來自長期服務後對生活細節的理解。

黃權銘表示，雙橡園最難被複製的核心競爭力，則在於其「服務系統」。目前規模達160人的自建物業團隊，是市場上少數完全不委外、專屬單一品牌的服務組織，成員具備五星級酒店與連鎖餐飲體系背景。這支團隊不僅提供全天候餐飲、禮賓、居清、洗車、園藝等款待服務，更建立一套獨有的「服務數據回饋機制」，將住戶日常需求轉化為可分析的資訊，並回饋至產品設計端。

這套回饋機制，讓雙橡園發展出獨有以生活為核心的運作邏輯，透過累積的服務經驗，持續定義建築規格。也正因如此，雙橡園得以從眾多品牌建商中脫穎而出，建立起難以複製的競爭門檻，並在高端市場中贏得層峰客群長期且穩固的信任。

「雙橡園2279」公設花園一角設計成高爾夫。記者朱曼寧／攝影
「雙橡園2279」公設花園一角設計成高爾夫。記者朱曼寧／攝影

「雙橡園2279」游泳池。記者朱曼寧／攝影
「雙橡園2279」游泳池。記者朱曼寧／攝影

資料來源／實價登錄、業者提供
資料來源／實價登錄、業者提供

雙橡園 豪宅

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