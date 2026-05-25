快訊

基輔又被狂轟！俄出動600架無人機與「榛樹飛彈」

日本7-Eleven之父逝世！鈴木敏文享耆壽93歲 吃下美方締造超商傳奇

為了去垢用錯清潔劑反腐蝕保溫瓶 資深主婦曝保溫瓶的常見NG行為

聽新聞
0:00 / 0:00

竹北已到8、9字頭？ 房仲揭真相：「4字頭」成交稱霸

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
信義房屋竹北縣三店專案經理吳亘茵表示，近年新建案價格墊高，購屋負擔明顯增加，許多自住客在不願離開既有生活圈的情況下，轉向縣二、縣三一帶成熟中古社區。圖／信義房屋提供
信義房屋竹北縣三店專案經理吳亘茵表示，近年新建案價格墊高，購屋負擔明顯增加，許多自住客在不願離開既有生活圈的情況下，轉向縣二、縣三一帶成熟中古社區。圖／信義房屋提供

竹北近年新案房價高漲，新案單價甚至衝上8至9字頭，不過信義房屋表示，竹北真正交易主力仍是4至5字頭中古產品，其中「4字頭」近一年成交占比多達四成，自住族以腳投票。

進一步觀察區域分布，4字頭交易量主要集中在縣二、縣三交界，包括莊敬街、勝利街一帶。

信義房屋竹二區協理陳世光表示，竹北高價印象多來自高鐵特區等少數精華區，新案單價衝上8至9字頭，放大市場關注度，但實際成交仍以4至5字頭中古產品為主，反映多數自住族的負擔能力。

信義房屋竹北縣三店專案經理吳亘茵指出，縣二、縣三交界發展時間較早，區內社區屋齡多落在15至20年，因此與高鐵特區、AI園區周邊新案形成價差。

此區生活機能成熟，鄰近大遠百、喜來登商圈，周邊餐飲、診所、超商密度適中，也具備十興國小、成功國中等學區條件，長期屬於竹北接受度穩定的住宅區。

竹北買方普遍仍偏好屋齡較新的產品，但吳亘茵觀察，近年新建案價格墊高，購屋負擔明顯增加，許多自住客在不願離開既有生活圈的情況下，轉向縣二、縣三一帶成熟中古社區。

相較新案，中古大樓公設比較低、室內坪數較大，且多為3至4房格局，對科技業家庭、換屋族或家中人口較多的買方來說，反而更符合實際居住需求。

近幾個月市場已不若前兩年持續追價，吳亘茵表示，屋主開價趨於理性，中古屋議價空間增加，對自住客而言進場條件較為有利。

吳亘茵提醒，中古屋產品條件差異大，買方除留意價格，也應評估社區管理、屋況、車位配置與轉手性，優先選擇管理穩定、具持續成交紀錄的社區，有利於後續保值與流通。

延伸閱讀

北士科與捷運紅線價值外溢　「北市工作、竹圍生活」已是大勢所趨

新竹房市出爐 東區包辦近5成交易 香山土地買賣反超北區

一人宅暴增！六都居住型態劇變 「這縣市」占53萬宅成獨居冠軍

房市寒冬台中市西屯南屯卻逆勢大成長 房產業分析這3大原因

相關新聞

竹北已到8、9字頭？ 房仲揭真相：「4字頭」成交稱霸

竹北近年新案房價高漲，新案單價甚至衝上8至9字頭，不過信義房屋表示，竹北真正交易主力仍是4至5字頭中古產品，其中「4字頭」近一年成交占比多達四成，自住族以腳投票。

首季六都租屋大增5386筆、台南暴增近三成 房仲曝主因

政府打房，房市降溫，但租市反而熱絡。依據實價登錄統計，今年第一季六都主要用途為住家類的租賃實登筆數合計達34,347筆，相較於去年同期的28,961筆，增加5,386筆，年增19%。

房市寒冬台中市西屯南屯卻逆勢大成長 房產業分析這3大原因

限貸令下，台中市建物買賣移轉1至4月較去年同期減少2028戶，年減14.8%，唯獨西屯區逆勢衝出2003戶，較去年同期大增795戶，年增率高達65.8％，南屯區年增率也高達44%。鄉林不動產研究室指出，除了七期百貨商圈基底，中科台積電1.4奈米先進製程建廠進度加快，以及水湳經貿園區進入建設收成期，都是成長原因。也因而出現「總量降溫、核心區逆勢集中」的現象。

「四貸同堂」！李同榮：年輕人正在豪賭 未來只有兩種結果

台股狂飆，「貸房入股」成為全民運動，房市趨勢專家李同榮示警，現在民眾已從過去的「兩貸同堂」，逐步演變成「三貸同堂」，甚至「四貸同堂」的高槓桿資金入股模式，年輕人正用未來人生進行一場豪賭。

全台港口首例 台泥和平工業生態港 獲海洋有效保育區OECMs認證

台泥（1101）25日宣布，旗下和平生態工業港正式獲海委會認證為台灣首批「海洋有效保育區OECMs」，和平港不僅是全台首座獲得 OECMs 認證的港口，也是目前宜花東唯一獲得國家 OECM 認證的場域。這彰顯了台泥透過港區內珊瑚復育、棲地營造，成功讓經濟開發與生物多樣性兼顧的「非典型保育」成效。

美急單湧現 貨櫃海運爆艙…長榮、陽明、萬海可望跟進漲價

美國急單湧現，貨櫃海運爆艙。美國大型客戶拉貨需求快速升溫，貨櫃海運市場提前進入旺季，國內貨櫃海運、貨攬業等龍頭業者不約而同稱，美國線近期出現搶艙、爆艙情況，航商也同步調升運價及附加費。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。