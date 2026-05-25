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新北市助攻企業拓展商機 參展補助第二梯次6月開跑

經濟日報／ 記者邱琮皓／台北即時報導

為協助新北市企業拓展國內外市場、提升品牌國際能見度，新北市政府經發局持續推動「鼓勵廠商國內外參展補助計畫」。今年第2梯次將自6月1日起至7月31日開放受理，補助參展場地租金及裝潢等費用，鼓勵企業積極參展，爭取海內外商機。歡迎參展活動期間介於6月16日至11月30日之新北廠商踴躍遞件申請。

經發局長盛筱蓉表示，面對全球市場快速變化與供應鏈重組趨勢，參展已成為企業接軌國際市場、掌握產業趨勢的重要管道。新北市自2015年起推動參展補助計畫，迄今已補助超過2,920家廠商，補助金額逾8,200萬元，協助企業透過參與國內外重要展售活動，與國際買主建立合作關係，並提升品牌曝光與市場競爭力。

經發局表示，今年度第1梯次申請情形踴躍，共受理170家廠商，其中盛源精密於今年2月參加西班牙巴塞隆納2026 ISE歐洲整合系統展，展出大尺寸多點式觸控螢幕產品，期間不僅吸引大量訪客，更創造與既有客戶面對面交流的契機。此次展出結合AI應用功能，成功吸引海外買主關注，並順利與客戶簽訂正式經銷合作契約，成果相當豐碩。

菲力工業於今年3月參加2026年台北國際自行車展，展出高端自行車及電動自行車等產品，透過參與國際型展會掌握全球自行車產業趨勢及市場發展方向，建立合作機會與強化產業鏈人脈，預估可帶動約100萬美金的潛在商機。

川慶科技於今年4月參加「2026台北國際汽機車零配件展」，展出汽車周邊配件等產品。透過參與本次展覽，有助掌握汽機車零配件產業最新發展趨勢與市場動態，包含電動化、智慧化應用及輕量化材料等需求，作為未來產品開發與技術精進之重要參考。此次參展亦有助提升品牌曝光度，拓展潛在客戶及合作機會，預估可帶動約100萬元潛在商機。

經發局補充，在補助額度方面，個別廠商參加國外展覽最高可獲4萬元補助，國內展覽最高2萬元；參加線上國際展覽者，最高補助2萬元。工商團體組團參展則依參展家數核定補助金額，國外每家最高補助8萬元、國內每家最高補助4萬元，實際補助金額將視當梯次申請情形調整。

經發局強調，今年度參展補助第2梯次將自6月1日起至7月31日開放受理，詳細資訊請至新北市政府經濟發展局官方網站公告事項查詢「115年度新北市政府經濟發展局鼓勵廠商國內外參展補助計畫」。

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