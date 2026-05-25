全台港口首例 台泥和平工業生態港 獲海洋有效保育區OECMs認證

台泥（1101）25日宣布，旗下和平生態工業港正式獲海委會認證為台灣首批「海洋有效保育區OECMs」，和平港不僅是全台首座獲得 OECMs 認證的港口，也是目前宜花東唯一獲得國家 OECM 認證的場域。這彰顯了台泥透過港區內珊瑚復育、棲地營造，成功讓經濟開發與生物多樣性兼顧的「非典型保育」成效。

海委會主委管碧玲在授證典禮中強調：「工業區想到的都是水泥、貨輪，但我們看到的是珊瑚，是魚群，是復育行動。」和平港位於台泥和平港電港三合一循環經濟園區，港內嚴格的環境管理與岩塊護坡設計，港邊海水清澈用肉眼即能觀察珊瑚，為了讓珊瑚有更好的生長空間，台泥結合本業低碳水泥打造生態方塊，支撐斷枝的珊瑚再生、新生幼苗附著成長，逐漸形成魚貝群聚的珊瑚生態系。

其中更發現諾亞硨粲、長硨粲及鱗硨粲等受華盛頓公約保育的野生大型貝類，海委會評審團認為港內具獨特生態價值，不僅提供生物棲息與繁衍空間，更成為受脅物種的棲地之一，對此，海委會高度肯定企業主動投入，創造產業發展與海洋生態的共好典範。

台泥表示，有效保育區OECMs (Other Effective Area-based Conservation Measures) 為聯合國重要永續倡議，主要精神是在傳統保留區外，由政府、企業與民間組織主動建立與管理「生物多樣性保育區」，以達成2030年保育30%海域與陸域生態系之目標。

和平港採內挖式設計，意外成為東部黑潮漂流珊瑚卵棲息與附著的場域。在學者與多方保育組織的建議下，和平港申請OECMs，並依照《海洋保育法》分為核心區（9.89公頃）、緩衝區（27.61公頃）及永續利用區（5.8公頃）總共43.3公頃，兼顧原有的營運、監測與生態保育需求。

此外，為了讓和平港珊瑚棲地能夠與大眾共享，和平港自 2022 年起便主動打破港區管制藩籬，成為全台首座港埠型環境教育場所，積極推動親子與科普課程，並榮獲國家環境教育獎企業組首獎的最高榮譽。

當地和平村長董蓮怡聽到和平港被列入 OECMs 直說：非常驕傲，自己家鄉的港口能夠媲美國際級海洋生態區。今年暑假台泥將結合和平電廠的「小燕鷗夏季復育」與和平港的「陸域海域生態」，推出季節限定的陸海空深度生態導覽遊程。想要一覽和平港獨特生態、親身體驗國家級 OECMs 場域的民眾，可密切關注「台泥DAKA」官方粉絲專頁，共同見證產業與自然共生的感動。

和平港珊瑚棲地位於宜蘭粉鳥林與花蓮石梯坪之間，銜接了長達117公里東海岸海洋生態棲地的斷層，目前共有160種珊瑚、218種魚貝類，其中硨粲貝密集度居全台之冠，豐富的珊瑚魚貝類資源可做為海洋物種的「種原庫」。未來和平港將以OECM為基礎，定期檢討並提升生態系復育管理計畫，串聯周邊關鍵棲地與生物資源利用空間，延伸東海岸海洋保護網絡，提升台灣藍色國土韌性，實踐台泥產業與自然和諧共生的承諾。