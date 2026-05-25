配合長照政策 國產署再次推出4宗指定產業公開招標設定地上權標的

財政部國產署25日公告指定產業公開招標設定地上權4宗精華區國有土地標的，分別為新北市、桃園市、臺南市、嘉義市各1宗，土地面積約0.85公頃，土地使用分區皆為住宅區，區位條件俱佳，權利金底價共計新臺幣2億2,232萬餘元，預計於8月25日下午開資格標。

國產署表示，指定產業公開招標設定地上權業務自2024年開辦，2025年成功標脫高雄市左營區土地，由得標人結合長照機構法人，規劃布建日間照顧中心與團體家屋，並複合運動場館使用，打造高齡友善空間。今年度賡續推動，公開評選作業分兩階段，第一階段為資格審查，投標人資格開放公司法人、財團法人、社團法人等，其團隊具有可經營長照機構資格法人者，均可投標；第二階段就符合資格之投標人所提企劃書進行評選，評選項目包含投標人專業能力及相關經驗、申請設立長照機構規劃構想、財務計畫，權利金及地租年息率亦納評選項目綜合考量。

國產署指出，這批次招標標的為新北市、桃園市、臺南市、嘉義市各1宗，合計4宗，土地面積約0.85公頃，土地使用分區皆為住宅區，且考量長照機構基地區位需求，各宗標的皆鄰近醫院，區域設施資源豐富，生活機能成熟。首次列標者2宗，其中桃園市龍潭區土地距國軍桃園總醫院約8公里，鄰近國道3號高速公路龍潭交流道，土地方整位置條件優越；臺南市永康區土地距高雄榮總臺南分院約700公尺，鄰近國道1號大灣交流道，交通便利，周邊生活機能完善。

另2宗曾列標土地，新北市林口區土地距林口長庚醫院約4公里，嘉義市土地距臺中榮總嘉義分院600公尺，皆屬區位條件優質，周邊生活機能完善之標的。各宗標的因應標的所在區域需求指定應設置長照機構類型，至少擇一布建，設置長照機構規模應符合「長期照顧服務機構設立標準」規定，剩餘空間可複合作其他符合土地使用分區管制規定之使用。

此次指定產業公開招標設定地上權係配合長照政策指定設置長照機構類型，招標權利金及年息率底價均較一般公開招標設定地上權低，權利金底價共計新臺幣2億2,232萬餘元，地上權存續期間70年，地租年息率底價3％，其中地租隨申報地價調整之年息率為1％，投標人地租年息率投標數額逾底價部分，加計於不隨申報地價調整部分，權利金及地租年息率依投標人標單填列數額計收。本批