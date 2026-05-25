首季六都租屋大增5386筆、台南暴增近三成 房仲曝主因

政府打房，房市降溫，但租市反而熱絡。依據實價登錄統計，今年第一季六都主要用途為住家類的租賃實登筆數合計達34,347筆，相較於去年同期的28,961筆，增加5,386筆，年增19%。

其中台南市年增28%表現最為亮眼，其次為台北市21%、新北市20%。

中信房屋研展室副理莊思敏分析，近年實價登錄揭露的租賃案件筆數明顯變多，最主要原因是房東觀念的改變。

她表示，由於出租房屋涉及的事務相當繁瑣，從租客篩選、租約管理，到後續修繕，都需要大量時間與心力，因此愈來愈多房東傾向委託專業房仲或包租代管業者協助管理，而依現行規定，此類案件皆須辦理實價登錄，也使整體案件的揭露量隨之增加。

對於台南市首季租賃實登筆數年增28%、高居六都之冠，中信房屋歸仁加盟店店長范淑惠指出，近年南科與台積電效應持續發酵，帶動上下游產業鏈群聚，也吸引大量科技人才與外來就業人口移入，使租屋需求快速升溫。

與此同時，新興重劃區陸續進入交屋期，部分置產族群在取得房屋後會選擇先投入租賃市場，亦同步增加供給量。此外，由於台南過去實登基期相對較低，在需求與供給雙雙成長下，年增幅度因而更為顯著。

莊思敏表示，短期內在政策扶持以及高房價壓力尚未明顯緩解的情況下，預計租屋需求仍將維持成長態勢，實價登錄的租賃筆數亦具續增空間。隨著政府政策持續推動、包租代管產業日益成熟，民眾在租屋過程中的選擇也更加多元與便利。

她建議，有租屋需求的民眾可透過專業的房仲業者協助，不僅能提升媒合效率，也有助於降低交易過程中的不確定性，讓整體的租屋體驗更為安心、順暢。