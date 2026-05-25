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房市寒冬台中市西屯南屯卻逆勢大成長 房產業分析這3大原因

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
台中市建物買賣移轉1至4月較去年同期減少2028戶，年減14.8%，唯獨西屯區逆勢衝出2003戶，較去年同期大增795戶，年增率高達65.8％，南屯區年增率也高達44%。圖／鄉林不動產研究室提供
台中市建物買賣移轉1至4月較去年同期減少2028戶，年減14.8%，唯獨西屯區逆勢衝出2003戶，較去年同期大增795戶，年增率高達65.8％，南屯區年增率也高達44%。圖／鄉林不動產研究室提供

限貸令下，台中市建物買賣移轉1至4月較去年同期減少2028戶，年減14.8%，唯獨西屯區逆勢衝出2003戶，較去年同期大增795戶，年增率高達65.8％，南屯區年增率也高達44%。鄉林不動產研究室指出，除了七期百貨商圈基底，中科台積電1.4奈米先進製程建廠進度加快，以及水湳經貿園區進入建設收成期，都是成長原因。也因而出現「總量降溫、核心區逆勢集中」的現象。

據統計，台中市今年前四月建物買賣轉移1萬1721戶，較去年同期減少2028戶，年減14.8%。前5大熱區分別是，西屯區買賣轉移1208戶，占全市的17.1%，較去年同期增795戶，年增65.8%。北屯區買賣轉移為1974戶，佔全市的16.8%，但較去年少355戶，年減15.2％。南屯區為1019戶，較去年增312戶，年增44.1％。太平區與北區雖在5大交易熱區，但卻分別年減24.6%及37%。

據了解，台積電中科1.4奈米製程新廠第一階段基樁工程已陸續完工，廠房工程將啟動招標，最快明年第3季進行試產，並在2028年下半年實現量產。台積電中科15A廠也規畫進行升級，將成熟製程設備移出後升級至4奈米，整體投資規模上看千億元以上。這代表中科不只是既有科技園區，而是正進一步升級為先進製程中的關鍵節點。

鄉林不動產研究室分析，半導體先進製程進駐帶來不只廠房投資，而是一整條高薪就業鏈，包括工程師、設備商、材料商、營造工程、無塵室、機電、供應鏈管理及外商服務業。若未來新增8千至1萬名就業人口，這些人在工作地點附近就會形成租屋、購屋、換屋、子女就學與生活消費需求，進一步推升西屯、南屯、北屯交界生活圈的剛性買氣。

而且，水湳經貿園區進入建設收成期，也正在形成台中第二條成長曲線。包括台中綠美圖、台中國際會展中心、台中流行影音中心、水湳轉運中心，加上未來捷運橘線及超巨蛋完工後，水湳將是結合會展、文化、商務、交通、娛樂與綠地的複合型城市核心。

數據顯示，市場資金與自住買盤正在往產業、交通、商業與生活機能高度重疊的區域集中，所以這波台中房市雖不是全面復甦，而是「有產業、有建設、有高薪人口」的區域率先表態。西屯能在全市交易量衰退時逆勢成長，關鍵不只是短期買氣，而是中科科技人口、水湳重大建設、七期商業機能三大動能同時發酵。

鄉林集團董事長賴正鎰也指出，儘管限貸令讓投資型買盤退場，但具產業人口支撐的區域，反而更能凸顯剛性需求。台積電中科先進製程、水湳經貿園區等重大建設與七期成熟商業機能，正把西屯推向「台中科技生活首都」位置。

台中市建物買賣移轉1至4月較去年同期減少2028戶，年減14.8%，唯獨西屯區逆勢衝出2003戶，較去年同期大增795戶，年增率高達65.8％，南屯區年增率也高達44%。圖／鄉林不動產研究室提供
台中市建物買賣移轉1至4月較去年同期減少2028戶，年減14.8%，唯獨西屯區逆勢衝出2003戶，較去年同期大增795戶，年增率高達65.8％，南屯區年增率也高達44%。圖／鄉林不動產研究室提供

台中市建物買賣移轉1至4月較去年同期減少2028戶，年減14.8%，唯獨西屯區逆勢衝出2003戶，較去年同期大增795戶，年增率高達65.8％，南屯區年增率也高達44%。圖／鄉林不動產研究室提供
台中市建物買賣移轉1至4月較去年同期減少2028戶，年減14.8%，唯獨西屯區逆勢衝出2003戶，較去年同期大增795戶，年增率高達65.8％，南屯區年增率也高達44%。圖／鄉林不動產研究室提供

台積電 中科

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