快訊

NBA／「斑馬」飆神奇三分彈轟33分 馬刺G4大勝雷霆扳平系列賽

獨／機場服務費凍漲10年將解凍！2階段調漲 9月1日起調整成750元

黃仁勳夜衝饒河夜市！付千元吃烤玉米、親民抱貓 網嗨喊：太幸福了

聽新聞
0:00 / 0:00

「四貸同堂」！李同榮：年輕人正在豪賭 未來只有兩種結果

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
房市示意圖。圖／記者游智文攝影

台股狂飆，「貸房入股」成為全民運動，房市趨勢專家李同榮示警，現在民眾已從過去的「兩貸同堂」，逐步演變成「三貸同堂」，甚至「四貸同堂」的高槓桿資金入股模式，年輕人正用未來人生進行一場豪賭。

李同榮指出，過去所謂「兩貸同堂」，是指民眾一邊背負房貸，一邊再利用增貸的金額投入股市。這種模式在歷次股市景氣循環末升段時都曾出現，但規模不像目前如此普遍。

而現在，市場已進一步進化為更高風險的「三貸同堂」：

第一層是房屋貸款

第二層是利用房屋增貸、理財型房貸再投入股市

第三層則是股票融資、質押、槓桿ETF再擴大操作，形成：「房貸→增貸→融資」的連環槓桿模式。

這種模式最大的危險，在於資產價格上漲時，會讓投資人產生「財富快速膨脹」的幻覺。股票漲了，可以再質押，質押後，又能再加碼，加碼成功後，帳面財富又再增加。

於是市場開始出現一種錯覺：「借錢投資，比努力工作更快。」甚至推升一波暴富辭職潮。雖然，專家們一再認爲泡沫時機未到，但上述種種現象卻顯示出泡沫市場最典型的心理特徵。

李同榮表示，更值得憂心的是，市場由三貸同堂進階操作槓桿，進一步出現「四貸同堂」的現象：包括房貸、房屋增貸、股票融資、車貸、信貸、信用卡分期等同步存在。

也就是說，許多人已不是用「可支配所得」投資，而是用「未來人生現金流」進行豪賭。當社會開始普遍出現：借房投股、借信貸買ETF、借車貸補融資、信用卡循環操作股票、這代表市場已從投資熱潮，逐漸進入全民資產膨脹幻覺期」。

李同榮分析，過去，年輕人努力工作的目標，是存人生第一桶金買房，但現在，許多年輕人的思維已完全改變。在AI飆股與全民瘋股氛圍下，愈來愈多人認為：「辛苦存房子頭期款，不如先進股市翻倍」。

於是原本準備購屋的自備款，開始大量流向股市，甚至形成一種新世代的「衝浪入股文化」，這群年輕人相信，只要搭上AI浪潮，就能快速翻轉人生。於是就延後買房、放棄首購、頭期款投入股市。

但這場全民衝浪潮，最後只會出現兩種結果。

第一種，是成功踩中浪頭的人。少數人押中AI飆股，利用融資放大獲利，第一桶金快速翻成第二桶金。這些成功案例，又進一步刺激更多年輕人相信：「借錢投資才是最快翻身的方法。」但市場從來不是只有上漲而已，不是過來人，沒經歷傷痛，永遠無法理解風險管理的重要。

第二種結果，則是更多人在高點融資進場後，遇到股市修正，被迫斷頭追繳，最後不但第一桶金消失，甚至連未來數年的財務能力都被掏空，這不是衝浪成功，而是「溺死在資本市場的沙灘上」。

尤其當房貸、信貸、融資與車貸同時壓在年輕世代身上時，市場一旦反轉，最先崩潰的，往往就是現金流最脆弱的族群。

李同榮示警，當市場借來的錢愈來愈多，真正被抵押的，其實不是房子，也不是股票，而是股民們未來人生。歷史一再證明：泡沫不可怕，可怕的是全民相信泡沫不會來、不會破，2000年的全球網路泡沫，正是當時不相信泡沫會來臨的人，一堂血淋淋的教訓。

因此，在AI資本狂潮與全民瘋股氛圍下，投資人更應記住「戒之在貪，才能保泰持盈。」，尤其是「貸房入股」恐將成為殺傷投資人最可怕的「血滴子」。

資料來源／李同榮
資料來源／李同榮

房貸 李同榮

延伸閱讀

全民開槓桿效應 台股浮現結構性資金荒

韓散戶比台灣人還瘋？公務員貸款17億韓元重押SK海力士…網驚呼：真實版魷魚遊戲

百年一遇AI行情瘋開槓桿？內行曝三大保命檢視關鍵：先惦惦自己斤兩

00403A貸款40萬買？網見「3.5％利率＋短線操作」全傻眼：根本槓桿賭博

相關新聞

首季六都租屋大增5386筆、台南暴增近三成 房仲曝主因

政府打房，房市降溫，但租市反而熱絡。依據實價登錄統計，今年第一季六都主要用途為住家類的租賃實登筆數合計達34,347筆，相較於去年同期的28,961筆，增加5,386筆，年增19%。

房市寒冬台中市西屯南屯卻逆勢大成長 房產業分析這3大原因

限貸令下，台中市建物買賣移轉1至4月較去年同期減少2028戶，年減14.8%，唯獨西屯區逆勢衝出2003戶，較去年同期大增795戶，年增率高達65.8％，南屯區年增率也高達44%。鄉林不動產研究室指出，除了七期百貨商圈基底，中科台積電1.4奈米先進製程建廠進度加快，以及水湳經貿園區進入建設收成期，都是成長原因。也因而出現「總量降溫、核心區逆勢集中」的現象。

「四貸同堂」！李同榮：年輕人正在豪賭 未來只有兩種結果

台股狂飆，「貸房入股」成為全民運動，房市趨勢專家李同榮示警，現在民眾已從過去的「兩貸同堂」，逐步演變成「三貸同堂」，甚至「四貸同堂」的高槓桿資金入股模式，年輕人正用未來人生進行一場豪賭。

全台港口首例 台泥和平工業生態港 獲海洋有效保育區OECMs認證

台泥（1101）25日宣布，旗下和平生態工業港正式獲海委會認證為台灣首批「海洋有效保育區OECMs」，和平港不僅是全台首座獲得 OECMs 認證的港口，也是目前宜花東唯一獲得國家 OECM 認證的場域。這彰顯了台泥透過港區內珊瑚復育、棲地營造，成功讓經濟開發與生物多樣性兼顧的「非典型保育」成效。

美急單湧現 貨櫃海運爆艙…長榮、陽明、萬海可望跟進漲價

美國急單湧現，貨櫃海運爆艙。美國大型客戶拉貨需求快速升溫，貨櫃海運市場提前進入旺季，國內貨櫃海運、貨攬業等龍頭業者不約而同稱，美國線近期出現搶艙、爆艙情況，航商也同步調升運價及附加費。

貨櫃海運市場突然轉熱 業者：還有一波大行情

貨櫃海運市場突然轉熱，業內人士說，從結果論是旺季提前來臨，若要深究其原因，則在於美國消費需求被壓抑許久，而川習會後極短時間內集中釋放，導致海運供需結構失衡，這也顯示真正旺季來到時，貨櫃海運還有一波大行情。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。