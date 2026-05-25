雷虎科技挺進美國國防部「無人機優勢計劃」第二階段

雷虎科技（8033）24日宣布，憑藉精準的國際戰略佈局與卓越的產品性能，公司透過與美國Farage Precision, LLC的深度戰略合作，旗下Overkill FPV單程攻擊無人機系列，已經成功通過美國國防部「無人機優勢計劃」(Drone Dominance Program)第一階段測評(Gauntlet I)。

合作團隊在25家受邀的國際頂尖廠商中脫穎而出、強勢挺進前11強，並順利取得1,520架的首批初始交付訂單，正式打入美軍不對稱作戰供應鏈。

根據美國國防部5月21日最新公布的「無人機優勢計劃」第二階段名單，共有48家廠商、約78款機型入選。

下一階段的嚴格測評將於6月8日至20日在密西根州格雷靈營區展開，聚焦於「遠程打擊」與「近距突擊」兩大實戰場景驗證。第二階段預計採購量高達6萬架，後續更有望釋出至少3億美元的原型交付訂單。

雷虎科技指出，「無人機優勢計劃」絕非單一的短期標案，而是美國國防部推動「下一代低成本、大量消耗型無人機工業基礎」的核心國家級戰略。

整體計畫規模逾10億美元，目的在建立可快速量產、具高度韌性且完全符合非紅供應鏈規範的新世代無人機生產體系，以全面應對未來高強度、不對稱的消耗型戰場需求。

此重大進展，亦高度呼應經濟部近期積極推動的台灣無人機產業政策。日前經濟部率領台灣「無人機國家隊」，赴美參與XPONENTIAL展會，向世界展現台灣供應鏈的堅強實力。

作為亞洲首家榮獲美國Blue UAS資安認證的指標大廠，雷虎科技已率先取得進入全球「民主陣營供應鏈」與國際國防市場的關鍵門票。

雷虎科技強調，旗下Overkill FPV系列從研發設計至生產製造，關鍵零組件全面排除紅色供應鏈，具備純正的「非紅供應鏈」血統，完美契合美軍對國防資安、供應鏈安全及可追溯性的極高標準。

為滿足未來龐大的市場需求，雷虎於台灣的軍規產線月產能已達數千架規模，並正同步擴充美國俄亥俄州的在地製造量能，持續深化台美雙邊的供應鏈整合。

雷虎科技表示，Overkill FPV能在美軍嚴苛的第一階段測評中脫穎而出，充分驗證了公司以「高可靠度、快速量產、最佳成本效益」為核心的產品設計理念，確能為盟友提供可快速部署的大規模不對稱作戰能量。

此次順利完成初始交付並晉級第二階段測評，不僅是雷虎全球戰略佈局的重要里程碑，更進一步奠定公司在全球非紅無人機陣營中不可或缺的關鍵地位。