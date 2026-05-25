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貨櫃海運市場突然轉熱 業者：還有一波大行情

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

貨櫃海運市場突然轉熱，業內人士說，從結果論是旺季提前來臨，若要深究其原因，則在於美國消費需求被壓抑許久，而川習會後極短時間內集中釋放，導致海運供需結構失衡，這也顯示真正旺季來到時，貨櫃海運還有一波大行情。

原先市場對美國進口需求仍偏保守，加上關稅政策不確定性，使不少客戶採觀望態度，訂單延後釋出；但隨近期市場氛圍轉變，大量原本遞延貨物突然回流，造成船舶艙位供給速度趕不上需求增加速度。

市場人士指出，航商運能並不像工廠產能，可以快速增加。即使全球船隊供給增加，實際航線調整、船舶配置、航班安排都需要時間，因此當需求突然跳升時，很容易出現局部爆艙。近期市場即出現明顯現象，包括訂艙延遲、部分貨物被延後裝船、加價搶艙位等狀況。

另一項值得注意的是航商策略也開始改變。業內人士指出，過去市場偏弱時，航商須降價搶貨；但當艙位開始吃緊後，船公司便重新掌握定價能力。這次除基本運價（FAK）調整外，包括旺季附加費（PSS）、燃油附加費（EFS）等附加成本同步回歸，意味船公司開始收回價格主導權。

市場分析師指出，真正關鍵不是運價漲多少，而是「滿艙能維持多久」。業內認為，根據美國通路業者補庫存需求來看，急單效應可能延續至第3季傳統旺季。

業內人士分析，市場焦點已從「有沒有貨」轉向「還有沒有位置」。貨櫃海運市場最敏感指標，往往就是艙位滿載程度。當開始出現搶艙、加價搶位，通常代表新一波運價上漲循環已啟動。

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