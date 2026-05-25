美急單湧現 貨櫃海運爆艙…長榮、陽明、萬海可望跟進漲價

美國急單湧現，貨櫃海運爆艙。美國大型客戶拉貨需求快速升溫，貨櫃海運市場提前進入旺季，國內貨櫃海運、貨攬業等龍頭業者不約而同稱，美國線近期出現搶艙、爆艙情況，航商也同步調升運價及附加費。

據海運業者最新說法，原本還偏弱的美國線市場，短短一周內急速翻多，美國客戶大量回補訂單，引爆搶艙、爆艙效應，讓船公司全面啟動漲價機制。業內估，據海運市場「一榮俱榮」原則，貨櫃三雄長榮（2603）、陽明 （2609）、萬海（2615）可望跟進漲價。

航商最新報價顯示，6月1日起亞洲到美西（USWC）每40呎櫃（FEU）航商通知客戶最高運價已升至4,800~4,850美元，較上周最新運價3,154美元漲幅逾五成；亞洲至美東（USEC）則升至6,000~6,050美元，漲幅則逾四成。

另外歐洲線同步升溫，亞洲到歐洲6月上旬報價每FEU往4,000美元靠攏，顯示不是只有美線，歐線也被帶動。

這一波貨量、漲勢來得又急又快，貨櫃、貨攬業者都表示，市場原本仍偏觀望，業內分析，川習會談後，兩國出現貿易緩和跡象，加上通膨疑慮再起、美國通路補庫存需求，導致大型零售客戶及電商客戶出貨需求突然增加，尤其民生消費品、電商貨及一般零售產品需求較明顯，大量訂單集中釋出，帶動美國線訂艙量明顯增加。

業界指出，市場討論焦點已從價格轉向艙位，多數船公司到6月中旬前艙位已相當吃緊，部分航線甚至接近滿艙，不少貨主開始提前訂艙，也有客戶願意加價爭取艙位。

市場人士分析，過去一年來供應鏈移轉持續進行，但部分產品仍難以完全由其他國家供應替代，大陸出口供應鏈仍具完整優勢，在美國客戶恢復下單後，需求短時間內快速回流。

運價調整方面，各家航商近期也陸續啟動新一波漲價措施。

據大型航商達飛（CMA）最新通知，6月1日至14日將實施旺季附加費（PSS）每大櫃1,000美元，其中台灣市場達1,530美元；6月15日起恢復完整費率至2,000美元。同時燃油附加費（EFS）也自6月起恢復至每噸265美元。

另據中遠海運（COSCO）公布最新美國線報價，美西每40呎櫃為4,850美元，美東達到6,050美元，美灣地區則介於6,150至6,250美元。

業界認為，航商同步提高基本運價及附加費，主要反映市場艙位利用率提升及需求回溫。

值得注意的是，6月至9月原本即為美國線傳統出貨旺季，今年急單需求提前湧現，市場也關注後續旺季效應是否持續擴大。

法人指出，美國線向來屬貨櫃航商高毛利航線，若運價維持高檔，加上艙位利用率提升，貨櫃三雄第2季末至第3季營運表現有機會同步受惠。