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多角經營…因應變局 羅智先：零售業須轉型

聯合報／ 記者林海／台北報導
統一集團旗下藥妝通路康是美與咖啡店星巴克達成全台第六百家門市，昨在南港舉行「愿秀門市」的開幕儀式，統一集團董事長羅智先（右）、美麗生活事業董事長高秀玲（左）一同現身。 記者胡經周／攝影
統一集團旗下藥妝通路康是美與咖啡店星巴克達成全台第六百家門市，昨在南港舉行「愿秀門市」的開幕儀式，統一集團董事長羅智先（右）、美麗生活事業董事長高秀玲（左）一同現身。 記者胡經周／攝影

消費習慣改變牽動零售格局變化，統一集團董事長羅智先昨天表示，需求並沒有改變，只是在社會不同板塊之間移動，而未來場域裡面一定要提供探索、娛樂、體驗、教育的功能，「少了這些元素，門市會沒有生命、靈魂」。

統一集團旗下藥妝通路康是美、咖啡店星巴克達成全台第六百家門市，羅智先說，統一是一個生活產業平台，生活是集團的標配；只是隨著時代演進，各產業的需求不斷移動與轉變，企業每天都必須戰戰兢兢，保持韌性與柔軟度，才能因應市場變化。

面對零售產業變革，羅智先表示，隨著社會變遷與時代演進，零售業也必須轉型。

統一集團近兩年動作頻頻，電商併購剛告一段落，又宣布入股日本超市LOPIA，市場還傳出統一要併購必勝客與肯德基，加上星巴克與康是美達到新的里程碑，統一對於生活產業的布局完整，展現強烈的企圖心。

對於併購必勝客、肯德基，羅智先日前僅說「不予置評」，但會評估任何適合的投資機會。商研院商業發展與策略研究所所長朱浩分析，若併購成真，對統一來說這項非生活必需品的布局就是很重要的一步棋，除了成為速食龍頭外，涉入享樂與娛樂的領域，還可透過收割兩品牌既有數位速食的紅利，整合後就會是完整的生活概念。

朱浩指出，肯德基與必勝客幾年前也推出「PK雙饗卡」，是兩品牌在台灣最重要的會員整合戰略，透過Ａｐｐ把兩個品牌會員、點數、優惠整合，形成一套共通會員系統，若是能夠整合進入統一集團，未來的展店就有更多的模式與可能性，甚至未來7-ELEVEN是否可能成為外送站？雙品牌是否可以快速透過7-ELEVEN的網路深入社區？都有很大的想像空間。

朱浩表示，一旦這樣的情景發生，台灣速食業如仰德集團旗下的麥當勞、安心食品的摩斯漢堡都會面臨很大壓力，而台灣餐飲業的界線也就愈來愈模糊。

面對統一來勢洶洶，頻頻啟動併購，超商二哥全家總經理薛東都表示，真正關鍵不只是併購，而是整合後能否創造綜效，「如果一加一還是等於二，其實影響有限；但如果一加一變成三，那就真的有影響」。

薛東都說，市場競爭本來就一直存在，零售業最後仍會回到商品力、服務力與消費需求本身。他也坦言，全家並非沒有思考過併購，但大型零售整合往往需要數十億甚至上百億元資本，以全家目前規模來看，現階段更重視強化自身體質。

另外，超市龍頭全聯近年在併購大潤發並改名為大全聯，量販與超市雙軌經營後，也從「社區超市」變成「全品類零售集團」，加上對標外送平台與超商外送的小時達、跨足電子支付推出「全支付」，也讓全聯「從超市升級為生活服務平台」，與統一形成競爭態勢。

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