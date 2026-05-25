多角經營…因應變局 羅智先：零售業須轉型

消費習慣改變牽動零售格局變化，統一集團董事長羅智先昨天表示，需求並沒有改變，只是在社會不同板塊之間移動，而未來場域裡面一定要提供探索、娛樂、體驗、教育的功能，「少了這些元素，門市會沒有生命、靈魂」。

統一集團旗下藥妝通路康是美、咖啡店星巴克達成全台第六百家門市，羅智先說，統一是一個生活產業平台，生活是集團的標配；只是隨著時代演進，各產業的需求不斷移動與轉變，企業每天都必須戰戰兢兢，保持韌性與柔軟度，才能因應市場變化。

面對零售產業變革，羅智先表示，隨著社會變遷與時代演進，零售業也必須轉型。

統一集團近兩年動作頻頻，電商併購剛告一段落，又宣布入股日本超市LOPIA，市場還傳出統一要併購必勝客與肯德基，加上星巴克與康是美達到新的里程碑，統一對於生活產業的布局完整，展現強烈的企圖心。

對於併購必勝客、肯德基，羅智先日前僅說「不予置評」，但會評估任何適合的投資機會。商研院商業發展與策略研究所所長朱浩分析，若併購成真，對統一來說這項非生活必需品的布局就是很重要的一步棋，除了成為速食龍頭外，涉入享樂與娛樂的領域，還可透過收割兩品牌既有數位速食的紅利，整合後就會是完整的生活概念。

朱浩指出，肯德基與必勝客幾年前也推出「PK雙饗卡」，是兩品牌在台灣最重要的會員整合戰略，透過Ａｐｐ把兩個品牌會員、點數、優惠整合，形成一套共通會員系統，若是能夠整合進入統一集團，未來的展店就有更多的模式與可能性，甚至未來7-ELEVEN是否可能成為外送站？雙品牌是否可以快速透過7-ELEVEN的網路深入社區？都有很大的想像空間。

朱浩表示，一旦這樣的情景發生，台灣速食業如仰德集團旗下的麥當勞、安心食品的摩斯漢堡都會面臨很大壓力，而台灣餐飲業的界線也就愈來愈模糊。

面對統一來勢洶洶，頻頻啟動併購，超商二哥全家總經理薛東都表示，真正關鍵不只是併購，而是整合後能否創造綜效，「如果一加一還是等於二，其實影響有限；但如果一加一變成三，那就真的有影響」。

薛東都說，市場競爭本來就一直存在，零售業最後仍會回到商品力、服務力與消費需求本身。他也坦言，全家並非沒有思考過併購，但大型零售整合往往需要數十億甚至上百億元資本，以全家目前規模來看，現階段更重視強化自身體質。

另外，超市龍頭全聯近年在併購大潤發並改名為大全聯，量販與超市雙軌經營後，也從「社區超市」變成「全品類零售集團」，加上對標外送平台與超商外送的小時達、跨足電子支付推出「全支付」，也讓全聯「從超市升級為生活服務平台」，與統一形成競爭態勢。