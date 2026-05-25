北車商場案 微風要申訴

北車商場經營權由新光三越以「一分之差」擊敗地主隊微風百貨集團，拿下未來23年經營權，其後續衍生評選結果提前洩密、評委資格問題等相關爭議仍持續延燒。微風認為，台鐵並未盡職調查該案，將向財政部申訴。

針對北車商場經營權案評選爭議，台鐵昨（24）日仍查無相關事證，因此已將案件陳報法務部廉政署調查。微風則表示，將依法於期限內向財政部促參申訴審議委員會提出正式申訴，捍衛公平性與自身權益。

微風表示，本案目前仍在調查及行政救濟程序中，且台鐵公司亦已就相關洩密爭議循政風體系主動陳報法務部廉政署調查，呼籲台鐵公司審慎處理後續議約與簽約程序。