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康是美、星巴克新門市命名 統一董事長羅智先的靈感

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導

統一（1216）旗下康是美與星巴克兩大品牌，昨（24）日同步迎來600店的新里程碑，而這兩家店都以「愿秀門市」命名，統一董事長羅智先透露，「愿秀門市」是他親自取的名，靈感則跟愛妻高秀玲拿手的紅燒蹄膀有關。

統一星巴克、康是美昨日共同舉行600店開幕典禮，開幕適逢已故創辦人高清愿冥誕；羅智先說，「愿秀」門市是他取的名字，並笑稱是在家吃太太高秀玲拿手菜紅燒蹄膀所產生靈感。羅智先以岳父、愛妻的名字為重點門市命名，饒有深意。羅智先指出，愿有至上高遠、秀有才華出眾之意，他也感謝岳父高清愿幫高秀玲取一個好名字。

談及「愿秀」名稱來源，羅智先昨日出席開幕典禮時說，因兩大品牌都是600店，具紀念性，因此是由他親自命名。「我記得是一個週末，太太（高秀玲）剛好做一鍋我喜歡吃的紅燒蹄膀，忽然靈感冒出來」，羅智先說，愿跟秀都是很好的字，因此當時門市就定了「愿秀」這個名字。

他表示，雖然「秀」字取自妻子高秀玲的名字，也是「剛好這個字存在，我們順著這個字走」，並笑稱「只能說要謝謝她的父母，還有謝謝創辦人（高清愿）幫她（高秀玲）取了好名字」，此次是剛好「把這個名字發現出來，借花獻佛一下。」

羅智先 康是美 高清愿

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