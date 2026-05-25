大同活化資產大進擊 董座張榮華首樁土地開發案浮上檯面

大同（2371）資產活化大進擊，董事長張榮華上任後，親自操盤的首宗土地開發旗艦案「中和台通舊廠」都更案浮上檯面，該案基地約6,300坪，總樓地板面積估逾4萬坪，預計今年第3季遞件送審，若全案出售，以當地每坪60萬元行情推估，總銷金額可望逾240億元。

此案將打造為「大同AI科技辦公園區」，推動大同跨入新型態科技產業資產平台，成為邁向「AI＋能源＋智慧資產」戰略的核心里程碑，一改過去以住宅推案為主，首度揮軍百億級商用不動產。

大同過去經營者資產活化策略，多以處分土地，或閒置舊廠土地變更後興建住宅銷售為主。隨近年不動產市場景氣變動，以及具綠能、智慧及AI的商用不動產需求殷切，「中和台通舊廠」都更案將以科技產業基礎設施與智慧資產平台為主軸。此案位中和莒光路，基地約6,300坪，預估未來全案總樓地板面積預估突破4萬坪，最大特色是打造大同近年布局的重電設備、智慧儲能、節能綠建築與能源管理軟硬體實力的「旗艦級示範場域」。

大同開發指出，全案規劃已大致完成，計劃將集團核心技術與系統整合能力植入園區。透過導入自研的高效節能建築與智慧能源管理系統，直接向全球AI供應鏈、高科技研發龍頭及資料中心廠商，展現提供一體化基礎設施的軟硬體實力，助攻重電與能源本業的國際接單綜效。

業界推估，此案不論出租或出售，都將對大同財務體質帶來不同維度的實質貢獻。若全案出租，以當地行情每坪每月租金1,300元保守推估，滿租狀態下，每月穩定挹注5,200萬元租金，換算每年有逾6億元長期現金流，成為穩定的長線收益來源。

若全案出售，以當地每坪60萬元行情推估，總銷金額可望逾240億元。可望成為繼大同莊園3期與大同新紀元兩大住宅指標案後，下一個大幅挹注集團商用不動產收入的關鍵大型案源，且由於其屬於大同早期持有土地，成本相對較低，可預期整體潛在獲利豐厚。

業界分析，不論最終採取何種模式，該案大型完整基地、與低碳能源整合能力的園區定位，加上鄰近板橋、中和新北蛋黃區的區位條件，隨著台灣AI與高科技產業持續擴張，這類大型園區開發案的不動產價值水漲船高。

據了解，大同開發預計今年第3季遞件送審，隨著此案推進，正好與集團中長線不動產開發進程無縫接軌，未來二至三年多件住宅建案貢獻收益，中期由萬坪AI科技園區接棒。