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康是美、星巴克同步達成600間門市里程碑 羅智先：要再開600店

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北報導
統一集團旗下藥妝通路康是美與咖啡店星巴克達成全台第六百家門市，昨在南港舉行「愿秀門市」的開幕儀式，統一集團董事長羅智先（右）、美麗生活事業董事長高秀玲（左）一同現身。記者胡經周／攝影
統一集團旗下藥妝通路康是美與咖啡店星巴克達成全台第六百家門市，昨在南港舉行「愿秀門市」的開幕儀式，統一集團董事長羅智先（右）、美麗生活事業董事長高秀玲（左）一同現身。記者胡經周／攝影

統一（1216）企業明年將迎來60周年，統一集團旗下美麗生活事業兩大品牌康是美星巴克，昨（24）日同步達成全台600間門市里程碑，並迎來兩家「愿秀門市」開幕。統一集團董事長羅智先表示，600店之後要朝著下一個600店展店目標邁進。

羅智先與統一美麗生活董事長高秀玲共同出席康是美、星巴克雙600店「愿秀門市」開幕典禮。談到雙品牌同步達成600店里程碑，羅智先表示，600是一個重要的數字。對統一來說，它是一個重要的里程碑，也是一個「歸零」的起點。

羅智先指出，康是美與星巴克一路走來持續展店、也持續進步，600店之後，當然就要準備布局下一個600店。至於何時達成下一階段目標，他笑說，目前全台咖啡店已超過5,000家，路還很長遠。他強調，集團雖持續展店，且「愈開愈進步」，但不會為了展店而展店，而是依照自身節奏審慎布局。不管是康是美、星巴克、超商或是量販超市每一個品牌都需要有清楚定位，才能精準展店。

羅智先形容，每一間門市就像馬路上的一件「家具」，重要的是實用性與角色定位。每一家店都有各自特色，不論是直營或加盟，當地的主管或是加盟主，都是最了解商圈需求的，始終是第一線門市重要團隊。

談及星巴克未來發展，羅智先認為，「咖啡是一個精彩的產業」，喝咖啡的人愈來愈多，市場仍持續成長。星巴克經營的不只是咖啡，更是一種文化與藝文生活。他也分享，24小時門市的營運觀察發現，深夜熟齡客群比預期更多，且回流率相當高。

他進一步指出，透過同一款咖啡豆以不同方式呈現，可以營造出不同時段的氛圍。例如晨間咖啡展現一天開始的節奏，午後與黃昏則透過不同風味與空間感受，推出的咖啡也會呼應時態的需求，不同的時間，都要有不同的生活美感咖啡飲品。

康是美 星巴克 統一集團

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