康是美、星巴克同步達成600間門市里程碑 羅智先：要再開600店

統一（1216）企業明年將迎來60周年，統一集團旗下美麗生活事業兩大品牌康是美與星巴克，昨（24）日同步達成全台600間門市里程碑，並迎來兩家「愿秀門市」開幕。統一集團董事長羅智先表示，600店之後要朝著下一個600店展店目標邁進。

羅智先與統一美麗生活董事長高秀玲共同出席康是美、星巴克雙600店「愿秀門市」開幕典禮。談到雙品牌同步達成600店里程碑，羅智先表示，600是一個重要的數字。對統一來說，它是一個重要的里程碑，也是一個「歸零」的起點。

羅智先指出，康是美與星巴克一路走來持續展店、也持續進步，600店之後，當然就要準備布局下一個600店。至於何時達成下一階段目標，他笑說，目前全台咖啡店已超過5,000家，路還很長遠。他強調，集團雖持續展店，且「愈開愈進步」，但不會為了展店而展店，而是依照自身節奏審慎布局。不管是康是美、星巴克、超商或是量販超市每一個品牌都需要有清楚定位，才能精準展店。

羅智先形容，每一間門市就像馬路上的一件「家具」，重要的是實用性與角色定位。每一家店都有各自特色，不論是直營或加盟，當地的主管或是加盟主，都是最了解商圈需求的，始終是第一線門市重要團隊。

談及星巴克未來發展，羅智先認為，「咖啡是一個精彩的產業」，喝咖啡的人愈來愈多，市場仍持續成長。星巴克經營的不只是咖啡，更是一種文化與藝文生活。他也分享，24小時門市的營運觀察發現，深夜熟齡客群比預期更多，且回流率相當高。

他進一步指出，透過同一款咖啡豆以不同方式呈現，可以營造出不同時段的氛圍。例如晨間咖啡展現一天開始的節奏，午後與黃昏則透過不同風味與空間感受，推出的咖啡也會呼應時態的需求，不同的時間，都要有不同的生活美感咖啡飲品。