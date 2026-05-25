酷澎助攻個人清潔品牌銷售

酷澎Coupang攜手台灣品牌拓展線上商機，深耕個人清潔與口腔保健市場35年的刷樂，近年以質感新系列展現品牌年輕化企圖，選擇在酷澎搶先開賣全新「科研所涼感濕紙巾」，吸引年輕客群關注。新品結合簡約時尚設計與實用機能，搭配酷澎最快隔日到貨服務，讓消費者在炎熱夏季外出時，也能隨時保持清爽潔淨。

刷樂行銷處表示：「近年酷澎在台灣快速成長有目共睹，刷樂也積極布局線上零售與年輕消費族群。此次新品於酷澎搶先販售，希望讓消費者在選購生活用品時，看見刷樂兼具功能性與設計感的新選擇，進一步拓展與年輕世代的連結。」

刷樂長期以3D纖柔毛牙刷廣受喜愛，近年更推出兼具科技感與設計美學的「科研系列」，從牙刷到牙膏包裝皆展現簡約風格，重新定義民生用品的品味。此次於酷澎搶先開賣的「科研所涼感濕紙巾」，延續與知名設計師聶永真合作的極簡設計，打造兼具日常實用與個人風格的清潔用品。

新品分為「涼涼」與「冷冷」兩種不同涼感等級，降低酒精刺激感，消費者可依個人偏好選擇適合的清爽程度，在濕熱天氣中迅速帶走黏膩不適。酷澎則憑藉WOW會員服務、自有物流配送系統與火箭速配快速到貨體驗，持續吸引品牌合作推出新品與獨家商品，滿足消費者對夏季清潔與生活質感的雙重需求。