點子農場／從台灣到全世界的文化轉譯旅行

2025年，和朋友合作了「台日共丸」運動。我們在大阪世博前夕發表了裝置藝術「月亮上的台灣」，在瀨戶內海用來自日本高知的原木蓋了「台灣自己館」，每月邀請台灣藝術家來展演。

現在，我也和朋友在台灣發起「東坡共玩」運動，將蘇東坡美學台灣化和全球化。

「東坡共玩」的起手勢，是「東坡宴」。東坡先生穿越千年來到台北，召喚了20多位來自各行各業的朋友，個個都戰功彪炳、身世複雜。大家聚在一起「聊東坡」、「吃東坡」也「書東坡」。

「東坡共玩」的共同發起人The One集團執行長劉邦初說，東坡美學的核心就是一個「轉」字。這是一帖千古良方，人人適用。從「轉念」到「轉身」到「轉化」。他把這個「轉」字也轉化成了「東坡宴」裡的每一道菜。

回頭看走過的路，從瀨戶內海的碧波到台北的餐桌，從2,300根木樑到一鍋慢燉的東坡肉。我才明白，我們一直在做的，是同一件事。用文化去旅行，用旅行去轉化，用轉化去和世界對話。

大阪世界博覽會於2025年4月舉行，全世界有160個國家地區參加，但是沒有台灣。這個「沒有」，是政治的現實，也是文化的命題。面對這樣的不公平，台灣可以有兩種回應：憤怒，或者創造。

台日共丸選擇了創造。募集2,300支木構樑柱，以每支1萬元的認養贊助，象徵2,300萬台灣人民的意志。每一根木樑代表一個台灣人願意用自己的力量，在異鄉的土地上撐起一個屬於自己的屋頂，用建造本身，成為宣言。

政黨會輪替、企業會倒閉、民間最永續。這句話，是台日共丸最深信的哲學，也是東坡一生最好的注腳。官位沒了，朝廷沒了，但那些詩、那塊東坡肉，千年了，還在。

台日共丸在瀨戶內海那一年，每個月邀請台灣藝術家去展演，讓我看見了一個從沒見過的台灣。像藝術家林舜龍的「世界的孩子」永久設置在瀨戶內海的豐島上，那個姿態是一種完美的文化存在。不是宣示，不是占領，只是真實地在那裡，讓那片海知道台灣也是它的一部分。

日本文人向來把東坡視為如味噌與醬油般的生活必需品，京都每年舉行「壽蘇會」，對這個宋朝浪子展現跨越歷史的敬意。

早在我們開始「東坡共玩」之前，東坡的美學就已在日本土壤裡紮根。所以當台日共丸在瀨戶內海展演，當東坡共玩在台北的餐桌上燉著肉，這兩件事本質上是同一條河流。台灣、日本、東坡，三個靈魂在同一片海水裡，找到了彼此的波長。

我們以為是在出發，其實是在回家。

從瀨戶內海的藝術基地，到台北中山北路The One的餐桌，這個轉場本身就是一次文化轉譯，從海洋的流動性，到餐桌的凝聚性；從空間裡的相遇，到味覺裡的相遇。

台日共丸和東坡共玩，骨子裡說的是同一個字——轉。台灣進不了大阪世博的官方名單，於是轉念，自己蓋館；用2,300百根木樑轉身，建造屬於自己的存在；最後把政治的困境，轉化成讓世界看見台灣文化主體性的行動。

東坡被貶到黃州，進不了朝廷，於是轉念，不是失敗是自由；在荒地上轉身種菜、煮肉、寫詩；把政治的放逐，轉化成千年的文學宇宙。

台日共丸和東坡共玩，是同一種轉的兩個時代版本。