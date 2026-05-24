三井不動產熊本科學園區啟動招商 赴日設廠添新選項

日本三井不動產株式會社看準台日半導體合作商機，將於台灣新竹、台中、台南三大科學園區舉辦「熊本科學園區」招商說明會，鎖定半導體供應鏈廠商赴日投資需求，推動台日半導體產業聚落進一步串聯。

三井不動產今年4月27日已與熊本縣、合志市簽署「熊本科學園區」事業推進夥伴基本協定，正式啟動約31公頃科學園區開發案。該園區緊鄰台積電熊本廠、日本索尼半導體廠區及東京威力科創九州等半導體相關企業，未來將成為熊本縣推動「分散型科學園區」的重要核心據點。

熊本科學園區預計今年5月動工整地，自2027年起分階段完成設施建設，2030年完成整體開發。三井不動產表示，園區將引進半導體相關企業、學術機構及研發單位，並結合旗下RISE-A創新社群平台，串聯日本國內外企業與學研資源，打造產官學合作平台。

園區區位也具備交通優勢，距離中九州橫斷道路合志交流道約2公里，距阿蘇熊本機場約12公里，未來若配合機場聯絡鐵道建設，將進一步提升物流與人流效率。隨著台積電熊本投資持續擴大，JASM第二工廠也規劃生產先進3奈米半導體，熊本半導體聚落效應可望進一步強化。

為掌握台灣廠商赴日投資設廠需求，三井不動產特別委託台灣團隊進行意願與需求調查，並拜訪國內外學協會及政府單位。後續招商說明會將說明園區投資環境、用地規劃、產業支援服務、共同使用型無塵室、共享辦公空間及研發支援設施等內容。

三井不動產指出，熊本科學園區將結合日本半導體復興政策、熊本既有產業聚落與三井不動產場域整備經驗，打造完整創新基地；此次在台招商也被視為深化台日半導體合作、協助台灣供應鏈布局日本市場的重要契機。