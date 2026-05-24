智慧經營／緯創軟體董事長蕭清志 AI典範轉移 重塑競爭力
人工智慧（AI）巨浪會不會顛覆傳統軟體業？緯創軟體（4953）董事長蕭清志認為，AI將對軟體產業產生五大關鍵衝擊，而現在正是「典範轉移」時刻，AI既是軟體產業「顛覆者」，同時也是「賦能者」，軟體公司只要調整的好，就能繼續贏下去。
五大關鍵 衝擊產業
隨著AI逐步改變現有工作格局，市場擔憂人工智慧將顛覆傳統軟體產業，使得部分產品走入歷史，全球最大避險基金橋水更直言，AI正對傳統軟體公司構成生存性威脅， 讓今年美國軟體類股股價表現普遍疲軟。
蕭清志分析，AI將對軟體產業產生五大關鍵衝擊，包含：
一、開發範式的顛覆：從代碼生產轉向問題解決。二、人才價值的重組：低階技能消失，高階思考勝出。三、商業邏輯的重構：由人力規模走向技術紅利。四、產品形態的進化：AI成為軟體的「原生器官」。五、數位韌性的門檻提升：資安與倫理的雙重防線等影響。
針對開發範式的顛覆，他解釋，AI作為顛覆者，打破了傳統開發者逐行撰寫代碼的模式，使「自動化編碼」成為常態。這賦能了軟體人才跳脫瑣碎的底層勞動，將更多精力投注於架構設計與商業邏輯，使軟體開發的本質回歸到解決問題。
從商業邏輯的重構來看，蕭清志認為，過去外包產業依賴人力規模的邏輯已被AI徹底顛覆。現在的關鍵在於如何透過AI自動化與工具化，在更短時間內交付高品質成果。這賦能了企業提供更具彈性、高ROI的服務模式，競爭重心從量提升到質。
蕭清志強調，現在是典範轉移時刻，AI既是軟體產業顛覆者，同時也是賦能者。軟體公司調整的好，就能繼續贏下去，反之，則會輸。「這就像以前工程師是拿鞭子趕馬車，但現在不學會開車的話，就會被時代淘汰。」
蕭清志舉例，IBM前陣子股價暴跌，是因為市場擔心AI可以把針對早期舊式的程式編碼語言Cobol，進行現代化的改造，而此舉將衝擊IBM大型主機電腦業務；另一種是SaaS（軟體即服務），代表廠商如Salesforce，因為市場發現，用AI就能取代這些廠商某些產品功能。
以客為尊 及時調整
蕭清志指出，這些受影響的公司，就必須調整，因為AI是一個顛覆者，但同時也是賦能者。進一步分析，蕭清志認為軟體產業分成兩種公司，一種是賣產品導向，另一種則是賣服務。他形容，賣產品就好像汽車，而車子到正式上市，其實是幾年前就設計好了，因此當市場口味改變時，產品調整會比較慢，而像SaaS、IBM運行Cobol的大型主機電腦業務都是偏賣產品導向。
蕭清志強調，緯軟屬於服務公司，因為我們的調整是一直在進行，緯軟以客為尊，會根據客戶需求去及時調整。「因此AI對於緯軟來說，是機會大於威脅。」
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