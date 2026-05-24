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一人宅暴增！六都居住型態劇變 「這縣市」占53萬宅成獨居冠軍

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
六都正迎來「獨居潮」。2025年第四季全台一人宅近260.8萬宅，其中光是新北即有53萬宅，為全台之冠；反觀六人以上住宅僅剩76.1萬宅，十年減少23萬宅。圖／本報資料照片
六都正迎來「獨居潮」。2025年第四季全台一人宅近260.8萬宅，其中光是新北即有53萬宅，為全台之冠；反觀六人以上住宅僅剩76.1萬宅，十年減少23萬宅。圖／本報資料照片

社會結構改變，六都正迎來「獨居潮」。住商機構彙整內政部資料，2025年第四季全台一人宅近260.8萬宅，其中光是新北即有53萬宅，為全台之冠；反觀六人以上住宅僅剩76.1萬宅，十年減少23萬宅，占比也由14.4%跌至9.4%。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，近年高齡化、晚婚化等趨勢明顯，全台朝小家庭化發展，加上房價高漲因素，使小宅更受市場青睞，再加上囤房稅2.0等稅制影響，讓分戶需求大增，三大原因之下，獨居成主流，而大家庭則逐漸式微。

觀察統計，2025年第四季全台一人宅近260.8萬宅，較2016年第四季增加近92.7萬宅，占比亦從24.4%提升至32.3；其中，不管是全台或是六都數據，一人宅占比十年前僅約二成上下，至今皆已突破三成，全台占比已達32.3%，象徵全台每三宅中就一宅為一人一宅的戶別；此外，以新北達53萬宅，數量為全台冠軍，坐穩「獨居城」寶座，且占比也達35.2%，為六都最高；而若與2016年相比，台中市一人宅占比增加9.6個百分點最多，台南市則以增加9.1個百分點次之。賴志昶認為，近年新北市或中南部縣市受大型建設、重劃區或科技產業帶動，吸引大量建商進駐，而新建案因營建成本等因素，亦逐漸朝小坪數規劃，當地年輕購屋族群不管是受房價高升或少子化等因素，也較青睞小宅物件，在供需同步推升下，一人宅數量快速增加。

另據統計，全台象徵三代同堂的六人以上住宅，十年間消失23萬916宅，占比下降5個百分點；其中，六都也呈現全面衰退，若觀察宅數減少數量，以台北市十年消失3.6萬宅最多，而以占比變化觀察，則以台中、台南市分別下降5.6、5.2個百分點最多。賴志昶分析，過去中南部居住習慣以透天厝居多，三代同堂的居住模式頗為常見，而在少子化衝擊之下，令此類居住習慣占比日漸式微；至於北市蛋黃區如要能容納六人的物件，總價動輒數千萬元以上，在房市寸土寸金影響下，區域市場逐漸精緻化、單身化。

住商不動產企劃研究室執行總監徐佳馨提醒，從一人宅與六人以上住宅的消長可看出，未來市場產品將更偏向小坪數與機能性住宅，惟購屋時不應盲目追求低總價，而需留意空間規劃與周邊生活環境，雖說少子化趨勢難以逆轉，但產品是否兼具居住品質與機能，才是未來資產能否保值的重要關鍵。

新建案 新北 內政部

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