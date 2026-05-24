快訊

上看38度先熱爆再變天！周五起全台雨區擴大 颱風預計周末生成

台北看守所一天2受刑人送醫 1人昨身體不適「今全身抽搐」不治身亡

烏龍！豐原醫院急診室外男子拿玩具槍還朝自己潑水 警方緝獲到案

聽新聞
0:00 / 0:00

「帝闊大隱」結合學區文化 開啟彰化和美人文住宅新篇章

經濟日報／ 記者宋健生/彰化即時報導
「帝闊大隱」以人文生活為核心，吸引和美在地與返鄉族群關注置產機會。業者／提供
「帝闊大隱」以人文生活為核心，吸引和美在地與返鄉族群關注置產機會。業者／提供

深化在地文化連結並推廣音樂教育，帝闊建設旗下指標建案「帝闊大隱」，特別舉辦《2026樂在大隱・弦動未來》和美國小弦樂團音樂發表會，邀請學童以純粹樂音走進建築空間，透過藝術展演，為社區注入溫暖且富有質感的生活氛圍。

本次活動結合建案發表，以「音樂 × 空間 × 生活」為核心概念，跳脫傳統房地產的展示形式，讓來賓在欣賞弦樂演出的同時，也能親身感受建築與人文交融的生活想像。

「音樂是流動的建築；建築是凝固的音樂」帝闊建設協理羅時儒說，德國文豪哥德(Johann Wolfgang von Goethe)曾如此形容音樂與建築之間密不可分的關係。

羅時儒強調，帝闊長期支持在地藝術教育，希望透過活動展現深耕地方、敦親睦鄰的理念，讓住宅不只是居住空間，更成為情感交流與文化延伸的重要載體。

和美國小弦樂團長期深耕音樂教育，致力培養學生藝術素養與團隊精神。本次演出展現孩子們平日累積的學習成果，以真摯動人的旋律感動全場。校方亦高度重視此次跨界合作，由家長委員會會長莊焌榜、學務主任柯俊良出席支持，共同見證孩子的重要舞台時刻。

柯俊良表示，和美國小創立於1899年，至今已有126年歷史，是和美地區歷史最悠久的重要學府之一，同時長年深耕地方教育與藝術文化推廣，培育無數優秀人才。

柯俊良指出，和美國小不僅重視學科教育，更積極投入音樂與藝文發展，過去曾參與大型小提琴合奏活動，成功打破金氏世界紀錄，成為地方教育的重要榮耀，也讓世界看見彰化在音樂教育上的深厚能量。

柯俊良表示，此次能與帝闊大隱合作舉辦音樂發表會，不只是孩子們的重要舞台，更是一場結合社區、人文與教育的美好交流，希望透過音樂，讓更多人感受到和美濃厚的人情味與文化底蘊。

莊焌榜表示，非常感謝帝闊建設對孩子藝術教育的支持與用心，願意提供如此優質且具質感的空間，讓孩子們擁有展現學習成果的重要舞台。他認為，音樂不只是才藝培養，更能建立孩子的自信與團隊合作精神，而企業願意投入在地教育與文化推廣，也讓家長深刻感受到對下一代的重視與關懷。

本案代銷王英吉總經理表示，長期深耕和美市場，深刻感受到和美國小深受家長喜愛，在地居民對學校教育品質高度肯定與推崇。本次活動推出後獲得熱烈回響，不僅家長支持踴躍，也讓更多人看見在地教育與文化的力量。

王英吉指出，帝闊大隱希望打造的不只是高品質住宅，而是一個能結合教育、人文與生活美學的場域。透過音樂走進社區，不僅讓孩子擁有更大的舞台，也讓居民重新感受「生活可以更美好」的價值。

帝闊大隱以「隱於繁華、靜於生活」為規劃核心，強調建築質感與居住舒適度並重，從空間尺度、採光通風到生活動線，都是以高端自住需求為導向，打造符合現代家庭期待的宜居產品。

此案基地座落於和美成熟生活圈，擁有完整生活機能與優質學區優勢，鄰近和美國小等教育資源，結合便利交通與寧靜居住環境，成為在地換屋與返鄉置產族群的關注焦點。

和美長年以來以「生活節奏剛剛好」著稱，不若都會喧囂，卻擁有完整生活機能與濃厚人情味，成為許多在外打拼的和美人心中的歸屬之地。近年隨著區域發展成熟與居住品質提升，也吸引更多返鄉族群重新思考「回家生活」的可能。

羅時儒表示，希望透過帝闊大隱，號召更多在外打拼的和美人回到家鄉置產，不只是買一間房子，更是為自己與家人打造一個安心、熟悉且充滿情感連結的生活據點。

本次活動在悠揚樂聲與溫馨氛圍中圓滿落幕，不僅為孩子留下珍貴舞台經驗，也讓社區凝聚更深的情感連結，展現帝闊大隱「建築不只是建築，而是生活與文化的延伸」的品牌精神。

和美國小學務主任柯俊良(左)與家長會長莊焌榜(右)致贈感謝狀給帝闊建設協理羅時儒(中)。業者／提供
和美國小學務主任柯俊良(左)與家長會長莊焌榜(右)致贈感謝狀給帝闊建設協理羅時儒(中)。業者／提供

校方與家長會代表共同出席，見證學童音樂成果與重要時刻。業者／提供
校方與家長會代表共同出席，見證學童音樂成果與重要時刻。業者／提供

和美國小曾參與大型小提琴合奏，成功打破金氏世界紀錄，並成為地方教育的榮耀。業者／提供
和美國小曾參與大型小提琴合奏，成功打破金氏世界紀錄，並成為地方教育的榮耀。業者／提供

和美國小弦樂團於帝闊大隱演出，以悠揚樂聲為社區注入人文氣息。業者／提供
和美國小弦樂團於帝闊大隱演出，以悠揚樂聲為社區注入人文氣息。業者／提供

學區 彰化 德國

延伸閱讀

家樂福文化藝術季登場　萬人齊聚兩廳院廣場 舞鈴劇場精彩開幕

新北國際多元文化語文競賽近千人參與 用歌聲與故事展現文化自信

「造夢者集結！」救國團暑期活動啟動 陪伴青少年成為自己人生的造夢工程師

靜宜大學舉辦「亞洲姐妹校校長論壇」 高教領袖共創教育未來

相關新聞

一人宅暴增！六都居住型態劇變 「這縣市」占53萬宅成獨居冠軍

社會結構改變，六都正迎來「獨居潮」。住商機構彙整內政部資料，2025年第四季全台一人宅近260.8萬宅，其中光是新北即有53萬宅，為全台之冠；反觀六人以上住宅僅剩76.1萬宅，十年減少23萬宅，占比也由14.4%跌至9.4%。大家房屋企劃研究室公關襄理賴志昶指出，近年高齡化、晚婚化等趨勢明顯，全台朝小家庭化發展，加上房價高漲因素，使小宅更受市場青睞，再加上囤房稅2.0等稅制影響，讓分戶需求大增，三大原因之下，獨居成主流，而大家庭則逐漸式微。

Grab併不併foodpanda都一樣？Uber這項布局恐讓台灣外送陷「假競爭」

東南亞外送平台Grab購併台灣foodpanda一案，目前仍待公平會審查。然而Uber最新一項資本布局，恐怕已經先一步對台灣外送市場的競爭結構產生實質影響。

裕隆雙引擎策略發威 推升營運成長

裕隆（2201）雙引擎策略發威，製造與資產開發同步挹注營運動能。製造事業兵分兩路，整車製造業績穩步攀升，海外維修市場布局持續擴大；資產開發則受惠於裕隆城營運傳出捷報，租金收入穩健成長，成為推升營運成長的重要支柱。

康是美星巴克共迎600店 愿秀門市今開幕

統一旗下美麗生活事業兩大品牌—康是美與星巴克，同步迎來全台雙600間門市，以全新「愿秀門市」，展現品牌持續進化的生活服務樣貌。此次雙品牌共同邁向600店，奪下藥妝、連鎖咖啡店數龍頭寶座。

新竹房市出爐 東區包辦近5成交易 香山土地買賣反超北區

新竹市去年房市交易呈現「東區穩居核心、香山開發升溫」趨勢。市府統計，去年土地買賣9224筆、建物4760棟，其中東區建物成交2240棟，占全市近47%，穩居各行政區之首；香山區土地交易2550筆，更超越北區，顯示土地整合與開發動能升溫。此外，女性購屋比例持續提升，房市買方結構也愈趨多元。

統一羅智先：企業韌性很重要、AI如果沒有運用就會被邊緣化

統一企業董事長羅智先24日表示「各行各業都很辛苦，好的產業難免讓人眼紅，不好的產業更需要自己調整。」，全球需求其實沒有改變，只是隨著時代演進，社會需求不斷移動與轉變，企業每天都必須戰戰兢兢，保持韌性與柔軟度，才能因應市場變化。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。