「帝闊大隱」結合學區文化 開啟彰化和美人文住宅新篇章

深化在地文化連結並推廣音樂教育，帝闊建設旗下指標建案「帝闊大隱」，特別舉辦《2026樂在大隱・弦動未來》和美國小弦樂團音樂發表會，邀請學童以純粹樂音走進建築空間，透過藝術展演，為社區注入溫暖且富有質感的生活氛圍。

本次活動結合建案發表，以「音樂 × 空間 × 生活」為核心概念，跳脫傳統房地產的展示形式，讓來賓在欣賞弦樂演出的同時，也能親身感受建築與人文交融的生活想像。

「音樂是流動的建築；建築是凝固的音樂」帝闊建設協理羅時儒說，德國文豪哥德(Johann Wolfgang von Goethe)曾如此形容音樂與建築之間密不可分的關係。

羅時儒強調，帝闊長期支持在地藝術教育，希望透過活動展現深耕地方、敦親睦鄰的理念，讓住宅不只是居住空間，更成為情感交流與文化延伸的重要載體。

和美國小弦樂團長期深耕音樂教育，致力培養學生藝術素養與團隊精神。本次演出展現孩子們平日累積的學習成果，以真摯動人的旋律感動全場。校方亦高度重視此次跨界合作，由家長委員會會長莊焌榜、學務主任柯俊良出席支持，共同見證孩子的重要舞台時刻。

柯俊良表示，和美國小創立於1899年，至今已有126年歷史，是和美地區歷史最悠久的重要學府之一，同時長年深耕地方教育與藝術文化推廣，培育無數優秀人才。

柯俊良指出，和美國小不僅重視學科教育，更積極投入音樂與藝文發展，過去曾參與大型小提琴合奏活動，成功打破金氏世界紀錄，成為地方教育的重要榮耀，也讓世界看見彰化在音樂教育上的深厚能量。

柯俊良表示，此次能與帝闊大隱合作舉辦音樂發表會，不只是孩子們的重要舞台，更是一場結合社區、人文與教育的美好交流，希望透過音樂，讓更多人感受到和美濃厚的人情味與文化底蘊。

莊焌榜表示，非常感謝帝闊建設對孩子藝術教育的支持與用心，願意提供如此優質且具質感的空間，讓孩子們擁有展現學習成果的重要舞台。他認為，音樂不只是才藝培養，更能建立孩子的自信與團隊合作精神，而企業願意投入在地教育與文化推廣，也讓家長深刻感受到對下一代的重視與關懷。

本案代銷王英吉總經理表示，長期深耕和美市場，深刻感受到和美國小深受家長喜愛，在地居民對學校教育品質高度肯定與推崇。本次活動推出後獲得熱烈回響，不僅家長支持踴躍，也讓更多人看見在地教育與文化的力量。

王英吉指出，帝闊大隱希望打造的不只是高品質住宅，而是一個能結合教育、人文與生活美學的場域。透過音樂走進社區，不僅讓孩子擁有更大的舞台，也讓居民重新感受「生活可以更美好」的價值。

帝闊大隱以「隱於繁華、靜於生活」為規劃核心，強調建築質感與居住舒適度並重，從空間尺度、採光通風到生活動線，都是以高端自住需求為導向，打造符合現代家庭期待的宜居產品。

此案基地座落於和美成熟生活圈，擁有完整生活機能與優質學區優勢，鄰近和美國小等教育資源，結合便利交通與寧靜居住環境，成為在地換屋與返鄉置產族群的關注焦點。

和美長年以來以「生活節奏剛剛好」著稱，不若都會喧囂，卻擁有完整生活機能與濃厚人情味，成為許多在外打拼的和美人心中的歸屬之地。近年隨著區域發展成熟與居住品質提升，也吸引更多返鄉族群重新思考「回家生活」的可能。

羅時儒表示，希望透過帝闊大隱，號召更多在外打拼的和美人回到家鄉置產，不只是買一間房子，更是為自己與家人打造一個安心、熟悉且充滿情感連結的生活據點。

本次活動在悠揚樂聲與溫馨氛圍中圓滿落幕，不僅為孩子留下珍貴舞台經驗，也讓社區凝聚更深的情感連結，展現帝闊大隱「建築不只是建築，而是生活與文化的延伸」的品牌精神。

和美國小學務主任柯俊良(左)與家長會長莊焌榜(右)致贈感謝狀給帝闊建設協理羅時儒(中)。業者／提供

校方與家長會代表共同出席，見證學童音樂成果與重要時刻。業者／提供

和美國小曾參與大型小提琴合奏，成功打破金氏世界紀錄，並成為地方教育的榮耀。業者／提供