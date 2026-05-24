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旅展最後一個假日 雄獅業績較昨日成長3成

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
旅展最後一個週末假日，雄獅旅遊表示，現場人潮優於預期，業績較昨日成長3成。雄獅／提供
旅展最後一個週末假日，雄獅旅遊表示，現場人潮優於預期，業績較昨日成長3成。雄獅／提供

24日為TTE台北國際旅展最後一個週末假日，雄獅旅遊表示，現場人潮與成交力優於預期，業績較昨日成長3成，其中更連續兩天出現北歐行程「百萬刷手」。

今年旅展可明顯觀察到旅客「暑假搶短線、長線提早訂」兩大趨勢，尤其7、8月暑假熱門商品推升買氣！

從銷售表現來看，熱銷目的地依序為日本、歐洲及亞非，其中日本詢問度最高，親子族群尤其積極卡位，「關西三都環球漫遊六日」成為日本最受歡迎商品；歐洲線則以「北歐三國北角極光11日」表現最亮眼，訂單已延伸至明年春季，反映旅客提早規劃長線旅遊趨勢。亞非商品則異軍突起，「直飛土耳其10日」價格不到五萬，成交量倍增。

明（25）旅展最終日，雄獅（2731）加碼推驚喜優惠，口袋名單推薦，「首爾萬豪5日」旅展免兩萬；「TTE搶購北海道溫泉雙螃蟹5日」旅展現場三萬有找；「越南月光女神雙龍灣5日」一口價18,900元；「澳洲親子趣玩金雪8日」一口價93,800元；「TR海風宜港製茶師寒沐2日」兩人同行每人折750元，暑假期間每人13,250元起。把握旅展最後一天，下載APP加入會員即可抽6,666旅遊金，還可抽最高一萬元旅遊金。

旅展 歐洲 成交量

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