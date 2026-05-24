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Grab併不併foodpanda都一樣？Uber這項布局恐讓台灣外送陷「假競爭」

商業周刊／ 撰文者：何佩珊
Uber是foodpanda母公司大股東。圖／聯合報系資料照片
Uber是foodpanda母公司大股東。圖／聯合報系資料照片

摘要

東南亞外送巨頭Grab宣布收購foodpanda進軍台灣，外送平台選擇看似變多，然而，背後竟是同一個影武者？Uber已是foodpanda母公司大股東！這場境外資本戰，不只成了公平會審查Grab購併案的難題，也弱化市場競爭動能。

東南亞外送平台Grab購併台灣foodpanda一案，目前仍待公平會審查。然而Uber最新一項資本布局，恐怕已經先一步對台灣外送市場的競爭結構產生實質影響。

Uber持股foodpanda母公司近2成

根據foodpanda母公司Delivery Hero在18日發出的公告，Uber對該公司的持股已拉升至19.5%，同時還握有5.6%選擇權，成為該集團的重要大股東。

Delivery Hero採取的是傳統「同股同權」設計，所以Uber的持股比例，基本上就代表了對公司的影響力。

雖然Uber此次大舉增持Delivery Hero股份的主要目的，並非刻意針對台灣，而是為了拓展歐洲和全球市場，以因應在美國與另一外送平台DoorDash的激烈競爭。但就結果來說，這次他們加碼持股的舉動，很可能會直接削弱台灣外送產業的競爭強度。

而且這樣的發展，也可能成為公平會在審查Grab購併foodpanda案的大難題。

Uber成為各外送平台背後影武者

目前各界對Grab購併案的主要顧慮之一，就是Uber做為Grab的股東，雙邊存在共同利益，擔心若是放行購併，市場看似能繼續維持兩個獨立外送平台互相抗衡，實際上卻可能因為雙邊股東的共同利益驅使，間接消滅市場的競爭動能。

然而，在目前Uber已經取得Delivery Hero更高持股的情況下，形同也能影響foodpanda運營。如果擋下Grab購併案，表面上外送雙雄的競爭局面看似維持不變，實際上卻可能進一步導致市場競爭弱化。而這恐怕會是台灣消費者、外送員和商家都不樂見的結果。

終究，台灣公平會的管轄有邊界，Uber的股權布局沒有，反壟斷法規可以擋得了境內購併案，卻難以約束國際企業於境外股權交易形成的「假性競爭」市場。

之於台灣，真正的問題或許已不再是「要不要讓Grab買下foodpanda」，而是現有法規是否還能辨識出，誰在真正競爭？

※本文由商業周刊授權刊載，未經同意禁止轉載。

※更多精彩報導，詳見《商業周刊》網站。

《原文Grab併不併foodpanda都一樣？Uber這項布局恐讓台灣外送陷「假競爭」

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