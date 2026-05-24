談「愿秀門市」命名緣由 羅智先：吃太太紅燒蹄膀得靈感

統一旗下康是美與星巴克迎雙600間門市，並以「愿秀門市」命名，開幕適逢已故創辦人高清愿冥誕；董事長羅智先說，這是他親自命名，笑稱是在家吃太太高秀玲拿手菜紅燒蹄膀所產生靈感，愿有至上高遠、秀有才華出眾之意，他也感謝岳父高清愿幫高秀玲取一個好名字。

談及「愿秀」名稱來源，羅智先今天出席開幕說，因兩大品牌都是600店，具紀念性，因此是由他親自命名。「我記得是一個週末，太太（高秀玲）剛好做一鍋我喜歡吃的紅燒蹄膀，忽然靈感冒出來」，羅智先說，愿跟秀都是很好的字，因此當時門市就定了「愿秀」這個名字。

他表示，外界不必過度解讀店名中的「秀」字，為取自妻子高秀玲的名字，而是「剛好這個字存在，我們順著這個字走」，並笑稱「只能說要謝謝她的父母，還有謝謝創辦人（高清愿）幫她（高秀玲）取了好名字」，此次是剛好「把這個名字發現出來，借花獻佛一下。」

羅智先說，會選今天開幕，並非刻意安排在創辦人生日，主要是因為團隊準備時程剛好到位，不過他也笑說「這種大日子多少有看一下黃曆」。

高秀玲被問到對此門市名字的感想，她略微哽咽地說，當羅智先提出此名，她不敢接受，因為不敢跟愿字相提並論，她並笑著對羅智先說「工作以來承蒙你的好意」，現場氣氛溫馨。