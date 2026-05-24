裕隆雙引擎策略發威 推升營運成長

統一美麗生活事業旗下星巴克、康是美同時展出第600店，對於今年的製造業、通路業景氣，統一集團董事長羅智先今日強調，各行各業都會很辛苦，好的有人看了眼紅，不好的自己也很掙扎，但需求並沒有改變，只是在社會不同板塊之間移動，只能每天戰戰兢兢，必須保持組織柔軟，對環境反應迅速，「全世界只有一個人可以知道明天會發生什麼事情。」

2026-05-24 10:28