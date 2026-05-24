家樂福改康達盛通？羅智先：新品牌名稱7月逐步進行

近期家樂福部分粉絲專頁地圖名稱調整為「康達盛通」，統一集團董事長羅智先並未正面回應，僅說「有些前置作業一定得先做」，尤其與政府稅務及執照相關程序都已在做，但這些作業「對社會大眾並無直接關係」，新品牌名稱等轉換預計將7月1日後逐步進行。

羅智先今天出席康是美與星巴克慶祝600店活動。統一去年底宣布家樂福將啟動改名計畫，今年3月公司更名為「康達盛通生活事業股份有限公司」；近期部分家樂福粉絲專頁及地圖名稱更出現「康達盛通」等字樣，外界好奇，是否更名前置作業已啟動。

羅智先回應，有些作業本來就需要前置，尤其涉及政府單位的稅務與執照相關程序，「這些都已經在做」。他在統一超股東會也曾表示，家樂福目前受到台灣境內法規與合約限制，在今年6月底前無法對外提到新名稱，但包括招牌等相關調整，不可能一夜之間全部完成，所以部分內容還有延展時間。

此外，他也談到，去年7月在信義區開出24小時星巴克的營運觀察。他說，原本以為年輕人最多，後來發現熟齡人士比重蠻高，「我也想通通了，可能（熟齡人士）睡眠時間不用太多，這讓他們有地方（24小時營運星巴克）可去」。

媒體也提問，星巴克雖達600店，但獲利較高峰時期下滑，羅智先回應，星巴克營運「從來沒有出現獲利衰退過」，這是因權利金每隔一段時間比例會稍微調整，影響帳面比較基期，導致外界產生誤解，扣除權利金，整體營運仍維持穩健成長。