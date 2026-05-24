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康是美星巴克共迎600店 愿秀門市今開幕
統一旗下美麗生活事業兩大品牌—康是美與星巴克，同步迎來全台雙600間門市，以全新「愿秀門市」，展現品牌持續進化的生活服務樣貌。此次雙品牌共同邁向600店，奪下藥妝、連鎖咖啡店數龍頭寶座。
統一集團董事長羅智先、美麗生活事業董事長高秀玲、統一星巴克董事長黃瑞典等一起出席記者會，並共同為愿秀門市開幕剪綵。
羅智先表示，對統一集團而言，600店代表邁入新的里程碑，集團就是不斷在展店，愈開愈進步，從每次開店學到更多智慧，新開店可以展現統一集團想要展現的方式，直言「600店之後，就是準備下一個600店」。
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