康是美星巴克共迎600店 愿秀門市今開幕

統一旗下美麗生活事業兩大品牌—康是美與星巴克，同步迎來全台雙600間門市，以全新「愿秀門市」，展現品牌持續進化的生活服務樣貌。此次雙品牌共同邁向600店，奪下藥妝、連鎖咖啡店數龍頭寶座。

統一集團董事長羅智先、美麗生活事業董事長高秀玲、統一星巴克董事長黃瑞典等一起出席記者會，並共同為愿秀門市開幕剪綵。

羅智先表示，對統一集團而言，600店代表邁入新的里程碑，集團就是不斷在展店，愈開愈進步，從每次開店學到更多智慧，新開店可以展現統一集團想要展現的方式，直言「600店之後，就是準備下一個600店」。

統一旗下美麗生活事業兩大品牌—康是美與星巴克，同步迎來全台雙600間門市，圖為康是美600門市。記者胡經周／攝影

統一旗下美麗生活事業兩大品牌—康是美與星巴克，同步迎來全台雙600間門市，圖為星巴克600門市。記者胡經周／攝影

統一星巴克全台第600店愿秀門市今天正式開幕，統一集團董事長羅智先（左）、美麗生活事業董事長高秀玲（中）、統一星巴克董事長黃瑞典（右）等一起出席記者會。記者胡經周／攝影

統一星巴克全台第600店愿秀門市今天正式開幕，統一集團董事長羅智先在記者會喝星巴克咖啡。記者胡經周／攝影

統一康是美、星巴克全台第600店愿秀門市今天正式開幕，統一集團董事長羅智先（右）、美麗生活事業董事長高秀玲（左）一起為愿秀門市開幕。記者胡經周／攝影

統一旗下美麗生活事業兩大品牌—康是美與星巴克，同步迎來全台雙600間門市，圖為星巴克600門市。記者胡經周／攝影

統一星巴克全台第600店愿秀門市今天正式開幕，統一集團董事長羅智先（左）和美麗生活事業董事長高秀玲（右）伉儷被現場媒體拱喝交杯咖啡。記者胡經周／攝影