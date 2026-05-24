新竹房市出爐 東區包辦近5成交易 香山土地買賣反超北區

新竹市去年房市交易呈現「東區穩居核心、香山開發升溫」趨勢。市府統計，去年土地買賣9224筆、建物4760棟，其中東區建物成交2240棟，占全市近47%，穩居各行政區之首；香山區土地交易2550筆，更超越北區，顯示土地整合與開發動能升溫。此外，女性購屋比例持續提升，房市買方結構也愈趨多元。

新竹市長高虹安指出，新竹市具備產業與薪資優勢，持續吸引高素質人才移居，東區因鄰近科學園區、生活機能成熟，成為年輕族群購屋首選；香山區土地交易活絡，也展現未來城區發展潛力。市府將持續透過公共建設與友善空間規劃，推動「安居科技城」願景。

新竹市地政處長何憲棋表示，2025年全市土地買賣共9224筆、建物4760棟，其中東區建物成交2240棟，占全市47%，居各行政區之首；土地交易也達4200筆。分析原因，與竹科帶動就業人口，以及近年多項土地開發案完成有關，區域生活圈與機能優勢明顯，支撐房市熱度。

地政處指出，北區與香山區建物交易量分別為1620棟及900棟，但香山區土地交易達2550筆，高於北區2474筆，顯示香山區土地整合比例較高，在未來區域開發與整體規畫推動下，具備相當發展潛能。

在買受人性別方面，2025年全市男性買受人2559人、女性2138人，整體比例已趨均衡，顯示女性經濟能力與置產意願持續提升。其中東區男女比例最接近，男性1249人、女性1044人；香山區則男性497人、女性396人，性別差距相對較大。

此外，法人土地買賣達1158筆，但建物交易僅177棟，顯示法人仍以土地開發與資源整合為主，住宅與建物市場交易仍以自然人需求為主。地政處認為，整體交易結構反映竹市人口移動與城市發展趨勢，各行政區也逐步形成不同定位與發展樣貌。

在買受人性別方面，2025年全市男性買受人2559人、女性2138人，整體比例已趨均衡，顯示女性經濟能力與置產意願持續提升。圖／新竹市政府提供

法人土地買賣達1158筆，但建物交易僅177棟，顯示法人仍以土地開發與資源整合為主。圖／新竹市政府提供

市府統計，新竹市去年土地買賣9224筆、建物4760棟，其中東區建物成交2240棟，占全市近47%，穩居各行政區之首；香山區土地交易2550筆，更超越北區。圖／新竹市政府提供

市府統計，新竹市去年土地買賣9224筆、建物4760棟，香山區土地交易2550筆，更超越北區。圖／新竹市政府提供