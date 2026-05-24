康是美達成600店 羅智先：屈臣氏只是稍微落後

統一集團董事長羅智先表示，康是美達600店里程碑後，展店腳步不會停止，「將準備下一個600店」；而康是美以本土品牌之姿，店數首度超越屈臣氏，他說「沒有超越，只是在過程裡面它（屈臣氏）稍微落後一點」，未來將持續引進趨勢商品，讓消費者常能在康是美看到驚喜。

統一集團旗下藥妝通路康是美與咖啡店星巴克同時達成全台第600家門市，並聯合7-ELEVEN在南港開出「愿秀門市」，今天舉辦開幕儀式；羅智先與夫人、統一美麗生活事業董事長高秀玲皆親自出席。

談及康是美與星巴克開出600店後的目標，羅智先表示，「未來就是準備下一個600店」，並提到他日前看到新聞，提到台灣咖啡店已有5000家，認為通路布局「路還滿長的」。

外界關注康是美今年以台灣本土藥妝店品牌之姿，首度超過外商屈臣氏的店數；對此羅智先表示，「我們沒有超越屈臣氏，只是過程中它稍微落後，大家繼續努力」；針對展店計畫，他說，將看每個地區的需要，大店或小店都有機會開，就看能否碰到適合房東，能給大面積的店鋪。

康是美愿秀門市聚焦新世代美妝生活趨勢，集結韓系美妝品牌等全台首發特色櫃。高秀玲說，康是美除了生活日用品、美妝表現突出，另一個不斷成長就是藥品，這跟社會熟齡化有關係，康是美也將持續引進符合趨勢的新商品，也會提供更多新鮮感與體驗。