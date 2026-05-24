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統一羅智先：企業韌性很重要、AI如果沒有運用就會被邊緣化

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
統一企業董事長羅智先(左)與統一美麗事業董事長高秀玲(右)說明「愿秀門市」全台首創「星巴克咖啡三式」咖啡。記者黃淑惠／攝影
統一企業董事長羅智先(左)與統一美麗事業董事長高秀玲(右)說明「愿秀門市」全台首創「星巴克咖啡三式」咖啡。記者黃淑惠／攝影

統一企業董事長羅智先24日表示「各行各業都很辛苦，好的產業難免讓人眼紅，不好的產業更需要自己調整。」，全球需求其實沒有改變，只是隨著時代演進，社會需求不斷移動與轉變，企業每天都必須戰戰兢兢，保持韌性與柔軟度，才能因應市場變化。

統一企業董事長羅智先與統一美麗事業董事長高秀玲出席康是美、星巴克共迎雙600「愿秀門市」開幕典禮。談及AI浪潮，羅保先認為，AI終究是一種工具，最終仍要回到生活應用。未來各產業勢必將AI融入更多情境，透過更精準的數據來運作，「如果沒有使用，就會被邊緣化。」

他幽默的說，「全世界只有一個人可以看得準，其他人都必須保持更大的韌性。」面對市場高度不確定性，企業更重要的是保有彈性與調整能力。

統一美麗生活事業兩大品牌康是美與 星巴克 同步迎來全台雙600店里程碑，羅智先表示，集團持續展店且「愈開愈進步」，愈來愈能展現品牌想傳達的方式，朝千店目標前進。不過，全台已有超過5000家零售門市，展店腳步也必須更審慎，「不會為了開店而開店」，而是依照自己的節奏調整。

羅智先指出，每一間門市都是馬路上的一件「家具」，重要的是實用性與角色定位，每家店都有各自特色，不論直營或加盟，最了解商圈的始終是第一線門市。

面對零售產業變革，羅智先表示，隨著社會變遷與時代演進，零售業也必須轉型。統一集團擁有許多實體場域，未來將朝向更多探索、體驗、娛樂與教育功能發展，實體門市必須提供消費者更多體驗價值，才能吸引消費者走進店內。

以康是美為例，目前電商營收占比已超過一成，但仍有許多消費者偏好走入門市，「溫度很重要，人跟人之間的相處很重要。」在熟齡化社會帶動下，生活用品、美妝與藥品三大需求持續成長，也讓康是美成為全台店數最多的藥妝通路，隨著健康照護需求增加，展店速度也同步加快，形成良性循環。

至於星巴克，羅智先認為，「咖啡是一個精彩的產業」，喝咖啡的人愈來愈多，市場持續成長，星巴克經營的不只是咖啡，更是文化與藝文產業。他也提到，24小時門市觀察發現，深夜熟齡客群比預期更多，且回流率相當高。透過同一款咖啡豆以不同方式呈現，營造不同時段的氛圍，例如晨間咖啡展現清晨感受，午後與黃昏則以不同風味呼應日夜交替與自然美感。

此外，針對家樂福更名進度，羅智先透露，目前相關作業已持續進行中，包括各項執照與文件調整，都按計畫推動。

統一企業董事長羅智先(中)與統一美麗事業董事長高秀玲(右)康是美、星巴克共迎雙600</p><!--10--><p> 「愿秀門市」開幕活動。記者黃淑惠／攝影
統一企業董事長羅智先(中)與統一美麗事業董事長高秀玲(右)康是美、星巴克共迎雙600

「愿秀門市」開幕活動。記者黃淑惠／攝影

羅智先 星巴克 統一企業

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