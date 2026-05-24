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景氣不確定性高 羅智先：全世界只有一個人知道明天會發生什麼事

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
統一集團同步展出康是美、星巴克600店。圖左起為統一董事長羅智先、統一美麗生活事業董事長高秀玲、統一超總經理黃瑞典。記者林海／攝影
統一集團同步展出康是美、星巴克600店。圖左起為統一董事長羅智先、統一美麗生活事業董事長高秀玲、統一超總經理黃瑞典。記者林海／攝影

統一美麗生活事業旗下星巴克康是美同時展出第600店，對於今年的製造業、通路業景氣，統一集團董事長羅智先今日強調，各行各業都會很辛苦，好的有人看了眼紅，不好的自己也很掙扎，但需求並沒有改變，只是在社會不同板塊之間移動，只能每天戰戰兢兢，必須保持組織柔軟，對環境反應迅速，「全世界只有一個人可以知道明天會發生什麼事情。」

星巴克、康是美邁入新的里程碑，羅智先表示，集團就是不斷在展店，愈開愈進步，從每次開店學到更多智慧，新開店可以展現統一集團想要展現的方式，「600店之後，就是準備下一個600店。」

對於何時能夠達到下一個目標，羅智先則表示，台灣咖啡店超過5000店，「路還很長」。

康是美目前店數已經超越屈臣氏，躍居藥妝龍頭，但羅智先強調，「沒有超越，只是在過程中他稍微落後」。他也說，未來在這條跑道上還會繼續努力而展店會看地區需要，任何門市都是馬路上一個家具的概念，其實沒有大小的差異，只是看機緣、看門市要扮演的角色，大店有大店的功能，小店有小店美麗，沒有一定要什麼規模，但不會為了開店而開店。

近年康是美展店腳步快速，對於暫時超越屈臣氏，羅智先認為，對於屈臣氏來說，藥品可能不是重點，而台灣進入熟齡化，社會動能會慢慢降緩，康是美的醫藥配合社會大趨勢，加上距離優勢 可以扮演重要角色，而展店快速則是同仁非常努力，這樣的努力讓很多房東看到，主動提供機會選擇，形成了良性循環。

星巴克雖然邁入600店，但外界質疑獲利表現不如高峰，但羅智先強調，事實上，星巴克的從來沒有獲利衰退過，只是權利金的通膨效應，每隔一段時間權利金會增加，才會在財報上反應，扣除權利金因素，星巴克獲利一直穩定成長。

羅智先表示，咖啡是很精采的產業，亞洲的咖啡人口一直成長，反而歐美喝茶人口增加，而統一不是單純經營咖啡事業，星巴克的定位是文化藝文產業，場景中咖啡只是一個商品，還有很多讓人心舒服的元素，統一也一直探索透過門市讓咖啡展現出不一樣風貌的方式。

近年來台灣景氣有很大變化，成長動能集中在科技業，特別是AI發展，羅智先認為，AI是一種工具，最後運用在生活上，但不可否認在未來世代，AI會融入生活情境。

羅智先也說，零售本質一直沒有改變，只是因為社會變遷會凸顯需要展現的面向，期許集團實體門市，觀念上要去改變，未來場域裡面一定藥提供探索、娛樂、體驗、教育的功能，少了這些元素，門市會比較沒有生命、靈魂。

今日同時也是統一創辦人高清愿的生日，統一明年也將邁入60周年，對於下一個60年的想法，羅智先表示，其實對每一個工作同仁沒有太多懸念，就是承先啟後、繼往開來，還要不斷努力。

羅智先 星巴克 康是美

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