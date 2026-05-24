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吃到飽業者擴版圖 南北大拓點

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

Buffet與放題市場持續升溫，包括漢來美食（1268）、饗賓王品（2727）皆加速擴大旗下吃到飽餐廳布局。不只展店數量增加，展店區域也從北部一路延伸至中南部，顯示業者持續看好高價聚餐市場需求。

漢來美食2026年展店動能加速，「島語」成為集團最強成長引擎。公司指出，「島語」台中店預計7月上旬開幕、台北大巨蛋店最慢9月營運，下半年11月再插旗台南南紡購物中心，等於下半年一口氣新增三家店，品牌總店數擴增至六家。此外，漢來美食也規劃明年啟動旗下Buffet品牌「漢來海港」改裝升級計畫，首間新店型將落腳高雄鳳山LaLaport，持續強化集團自助餐市場布局。

饗賓今年展店動能維持高檔，全年預計新增15家門市，其中約四至五家為Buffet型品牌。旗下Buffet新品牌「URBAN PARADISE」首店開出後，營運表現優於預期，今年規劃再展兩店，其中一店確定落腳新竹，另一店將朝南部市場布局。

漢來美食 饗賓 王品 吃到飽

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