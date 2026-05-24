吃到飽經濟 餐飲業顯學 漢來美食、饗賓、王品包辦類股上季 EPS 前三名

高價Buffet、放題經濟（主題式吃到飽）成為餐飲股最強獲利引擎。餐飲股第1季財報出爐，漢來美食（1268）彎道超車一舉稱霸，與饗賓、王品（2727）包辦每股稅後純益（EPS）前三名，其中漢來美食EPS達5.87元居冠，饗賓5.16元、王品5.04元，三家單季都賺超過半個股本，讓「吃到飽經濟」成為今年餐飲市場最受矚目現象。

過去市場普遍認為Buffet屬高成本、高人力、高食材風險模式，近年卻成為最具獲利能力餐飲型態，顯示即便客單價高，只要讓消費者覺得划算，就有機會拿下更大市場份額。

漢來美食旗下Buffet品牌包含「漢來海港」與「島語」，前者五家、後者三家，在集團整體營收中占比四成以上。 漢來美食以吃到飽南霸天之姿崛起，近年北上布局成果開始發酵，尤其「島語」自助餐廳快速建立高端Buffet品牌辨識度，不僅帶動營收成長，也成功拉高獲利能力。

市場觀察，過去Buffet多被視為大型聚餐型餐廳，如今逐漸轉向高價化、精緻化，從海鮮、現切牛排到甜點名廚聯名，客單價持續墊高，但消費者接受度並未下降。

饗賓是另一個代表性指標，旗下六個Buffet品牌，包括饗食天堂12家、旭集七家、果然匯六家、饗饗兩家、URBAN PARADISE和饗 A Joy各一家，合計29家，營收占比超過七成。旗下旭集、饗饗等品牌長期維持高訂位熱度，公司今年調漲旗下五大Buffet品牌價格後，第1季獲利增幅高於營收成長。法人分析，Buffet過去最大問題在於成本波動，但當品牌具備足夠吸引力與穩定來客後，反而容易形成規模效益與毛利優勢。

至於王品則反映另一項趨勢，大型餐飲集團逐步向「放題經濟」靠攏。王品並非以吃到飽起家，但近年「和牛涮」、「肉次方」等品牌快速崛起，主打限定時間內無限供應的主題式吃到飽模式，前者聚焦火鍋放題、後者主攻燒肉，已成為王品2020年之後家數最多的新生代品牌，並陸續誕生多家月營收破千萬的大店。

這類結合鍋物、燒肉與高價食材的放題模式，不僅有助拉高客單價，也吸納更多年輕人，成為王品重要成長動能。