磐興建設「有愛享家市集」參與熱烈 回捐20萬公益善款

磐興建設長年深耕台中，除了專注建築品質與生活美學，也持續投入公益行動。今年，磐興建設年度品牌活動，結合公益、親子與生活的「夏日公益親子市集」，23日在位於北屯區14期重劃區的磐興娘家館登場，吸引住戶、鄰里與社會大眾熱情參與，透過實際消費支持偏鄉孩童教育。

活動於晚間9點結束，磐興建設總經理游金洲宣布，經統計今日消費金額約20萬元，磐興建設將同步捐出相等金額，全數投入台灣行動菩薩助學協會，支持偏鄉助學計畫。

值得一提的是，「台灣行動菩薩助學協會」從創會至今，擔任協會23年秘書長、同時也是磐興建設總經理的游金洲，今年也將接任協會理事長。

台灣行動菩薩助學協會是一個由房地產相關產業企業主自發組成的公益協會，成員包含麗明營造吳春山董事長、龍寶建設張麗莉董事長，以及許多長年默默投入公益的台中品牌建設公司的企業主。

該協會於民國93年，由中部多位企業家及善心人士共同成立，起源於一群建築業好友看見偏鄉孩童教育資源缺乏，甚至需打工貼補家用，因此開始小規模資助孩童，希望孩子們能擁有營養午餐、安心就學及持續升學的機會。

協會成立至今已邁入第23年，目前每年持續幫助全台約100所偏鄉學校、助學助養的學生從一開始的105位國中小學生開始，至今已幫助的學生累計已達約4萬8,000人次，發出的獎助學金也累計超過1.5億元。

基於多年參與公益的初心與理念，磐興建設今年特別將「享家市集」結合公益行動，希望藉由品牌活動拋磚引玉，讓更多人認識並支持台灣行動菩薩助學協會偏鄉助學計畫。

今天活動包含：磐興「愛的領路人分享」、街頭藝人暖心彈唱、泡泡奇蹟派對、氣球魔法表演、夢幻人魚上岸說故事、18度C快閃店、優質小農、特色美食、原創手作、療癒好物等50多家品牌市集攤位齊聚。

而本次發送給住戶、夥伴、好友、參與活動民眾及公司員工的市集抵用券，當日消費多少，磐興建設即同步捐出相等金額，全數投入台灣行動菩薩助學協會，以實際行動支持偏鄉孩童教育。

游金洲表示，今天的市集活動，吸引大批住戶與民眾，帶著家人、孩子來逛好物、嚐美食、享受親子互動的好時光，同時也透過實際消費支持偏鄉孩童教育。

市集活動吸引住戶、鄰里與社會大眾熱情參與，透過實際消費支持偏鄉孩童教育。記者宋健生/攝影

結合公益、親子與生活的「夏日公益親子市集」，今(23)日在磐興娘家館登場。記者宋健生/攝影