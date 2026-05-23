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愛，帶來萬象新生！「鉅虹綠美館」精彩雙聯展開展

經濟日報／ 記者宋健生/台中即時報導
《關於愛》雕刻展，藝術家廖乾杉以雕刻刀，鑿出愛的軌。記者宋健生/攝影
《關於愛》雕刻展，藝術家廖乾杉以雕刻刀，鑿出愛的軌。記者宋健生/攝影

鉅虹建設「鉅虹綠美館」精彩雙聯展-《關於愛》 藝術家廖乾杉雕刻展、《萬象新生》 藝術家劉白雪油畫展，今(23)日同步開展，吸引大批觀展人潮。「鉅虹綠美館」除了用作13期建案的接待中心，更將其打造為一座引人流連的美術館，定期舉辦各種藝術展覽，讓藝術成為日常風景。

台中市備受矚目的13期重劃區，近年來隨著建設話題與房市熱度攀升，吸引不少品牌建商進駐。其中，深耕大台中超過30年的鉅虹建設，延續「建築即藝術」理念，不僅推出新案「鉅虹．蒔荃蒔美」，更不惜砸重金於南屯區文心南路上打造「鉅虹綠美館」。

「鉅虹綠美館」外觀以瑩白質地與玻璃帷幕設計，呼應台中市水湳經貿園區的新地標「綠美圖」，成為在地另一處藝術聚點。

以原創建築與綠意精邸著稱的鉅虹建設，推廣藝術不遺餘力，創辦人劉品辰董事長亦熱衷藝術創作，期望將生活與職志結合，「鉅虹綠美館」除了用作13期建案的接待中心，更將其打造為一座引人流連的美術館，定期舉辦各種藝術展覽，讓藝術成為日常風景。

廖乾杉畢業於東海大學美術系碩士班，擅長以抽象的線條，雕刻生命的悲歡。他跳脫傳統美感造型，運用生活中的現成物件：保麗龍、紗布、水泥、鐵材等，雕出令人驚嘆的作品。雕塑不僅為他紀錄了記憶與生命，更讓愛留下軌跡。「鉅虹綠美館」這次展出多件廖乾杉的代表作，值得親臨駐足，細細品味。

「苗栗的山林，本身就是一幅畫。」從多年的國外旅居回到台灣，油畫家劉白雪帶著生命的記憶，以鮮明色塊與層層堆疊的油彩肌理，透過反覆疊加與生成結構，建立出極具辨識度的藝術語言，將生活的體驗與感悟轉化為富有張力的視覺意象。她相信「藝術即是生活」，希望觀者能透過心靈的雙眼，感受筆觸所傳達的動人氣韻。

這次在「鉅虹綠美館」，透過建築光影與開放空間，使作品與場域形成流動的深度對話，並呈現曾於法國展出之作於台灣首次亮相，與台中的藝術之友分享萬象新生的喜悅。

鉅虹建設看好13期重劃區的交通、商圈、公園綠地與學區醫院等發展優勢，多年來逐步播下種籽，在13期購入的土地已超過2萬坪。

目前，鉅虹建設在13期重劃區推出總銷達100億元的「蒔荃」、「蒔美」兩案，主打品質施工與貼心設計的原創美學宅，鎖定首購族群，展現對13期發展與剛需市場的信心。另外，位於14期仁平段新案，預計第3季進場。

「鉅虹綠美館」精彩雙聯展-《關於愛》與《萬象新生》，今(23)日同步開展。記者宋健生/攝影
「鉅虹綠美館」精彩雙聯展-《關於愛》與《萬象新生》，今(23)日同步開展。記者宋健生/攝影

「鉅虹綠美館」除用作13期建案的接待中心，更打造為一座引人流連的美術館。記者宋健生/攝影
「鉅虹綠美館」除用作13期建案的接待中心，更打造為一座引人流連的美術館。記者宋健生/攝影

《萬象新生》油畫展，藝術家劉白雪以奔放筆觸，綻放昂揚不息的精神。記者宋健生/攝影
《萬象新生》油畫展，藝術家劉白雪以奔放筆觸，綻放昂揚不息的精神。記者宋健生/攝影

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