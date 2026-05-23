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影／航空城拆遷戶數百人赴通車典禮陳情 盼展延搬遷補助與獎勵金期限

聯合報／ 記者陳恩惠季相儒／桃園即時報導
桃園航空城地方促進會理事長陳錫達（前）今上午號召600名拆遷戶，前往「台15線及台4線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程」通車典禮陳情，希望政府落實先建後遷的承諾，否則居民無處可去。記者季相儒／攝影
桃園航空城地方促進會理事長陳錫達（前）今上午號召600名拆遷戶，前往「台15線及台4線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程」通車典禮陳情，希望政府落實先建後遷的承諾，否則居民無處可去。記者季相儒／攝影

桃園航空城計畫邁入搬遷階段，桃園航空城地方促進會今天上午動員600名拆遷戶，前往「台15線及台4線配合桃園國際機場擴建改線工程」通車典禮現場陳情，要求中央與桃市府的搬遷補助及15％配合加速開發獎勵金期限展延1年，並反映「先建後遷」面臨實際困難。

對於拆遷戶居民訴求，交通部民航局主任秘書楊國峯代表接受陳情書時表示，民航局已聽取地方意見，後續將把相關訴求帶回研議，待進一步討論後再對外說明。

地方促進會理事長陳錫達表示，許多拆遷戶在重建過程中，面臨疫情、通膨及國際情勢造成的營建成本上漲問題，加上土地點交時程延後，導致房屋興建進度受到影響。他指出，若仍依原定期限要求搬遷，大部分住戶的房屋大多尚未完工，希望政府能考量實際狀況調整期限。

拆遷戶陳女士也抱怨，原先預計２年前會提早點交的安置土地，實際上延到去年才交給我們，完全壓縮居民興建房屋時程；她表示，目前仍有住戶房屋尚未完工，希望政府能配合工程進度，檢討搬遷及獎勵金期限。

桃園市地政局長蔡金鐘表示，目前航空城範圍內尚有約1612棟建物未拆遷，其中安置街廓重建戶約668棟，多數住戶已進入重建程序。市府先前已將「完成二樓版」補助期限，由今年2月延長至6月底，每坪補助3萬元、上限300萬元。

針對居民關心15％配合加速開發獎勵金是否展延，蔡金鐘說，市府理解重建過程受到營建量能、管線申請及土地點交等因素影響，後續將與民航局持續討論，在不影響第三跑道及區段徵收整體期程下，研議較具彈性的執行方式。

蔡表示，市府目前持續掌握尚未搬遷住戶情況，若有弱勢或特殊個案，也將協調相關單位提供協助，希望在兼顧居民權益及航空城開發進度下，推動後續搬遷作業。

拆遷戶陳女士氣沖沖地說，土地延後才交，怎可能短期間內完成興建，叫我們下個月要搬，房子還沒建好，能搬到哪去？難不成要我們在外面打地舖？記者陳恩惠／攝影
拆遷戶陳女士氣沖沖地說，土地延後才交，怎可能短期間內完成興建，叫我們下個月要搬，房子還沒建好，能搬到哪去？難不成要我們在外面打地舖？記者陳恩惠／攝影

桃市地政局長蔡金鐘說，針對拆遷的訴求，在不影響第三跑道及區段徵收整體期程下，研議較具彈性的執行方式。記者陳恩惠／翻攝
桃市地政局長蔡金鐘說，針對拆遷的訴求，在不影響第三跑道及區段徵收整體期程下，研議較具彈性的執行方式。記者陳恩惠／翻攝

交通部民航局主任秘書楊國峯（中）代表接受地方促進會理事長陳錫達（左二）的陳情書後，抗議民眾在行政院長卓榮泰抵達前已解散離去。記者季相儒／攝影
交通部民航局主任秘書楊國峯（中）代表接受地方促進會理事長陳錫達（左二）的陳情書後，抗議民眾在行政院長卓榮泰抵達前已解散離去。記者季相儒／攝影

拆遷戶怒吼政府先建後遷的承諾跳票，由於交地延遲，還有大環境影響，希望將今年６月底加速開發15%獎勵金和年底最後搬遷50％補償金的期限再往後展延1年。記者季相儒／攝影
拆遷戶怒吼政府先建後遷的承諾跳票，由於交地延遲，還有大環境影響，希望將今年６月底加速開發15%獎勵金和年底最後搬遷50％補償金的期限再往後展延1年。記者季相儒／攝影

桃園航空城地方促進會理事長陳錫達（右）今上午號召600名拆遷戶，前往「台15線及台4線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程」通車典禮陳情，希望政府落實先建後遷的承諾，否則居民無處可去。記者季相儒／攝影
桃園航空城地方促進會理事長陳錫達（右）今上午號召600名拆遷戶，前往「台15線及台4線配合桃園國際機場擴建辦理改線工程」通車典禮陳情，希望政府落實先建後遷的承諾，否則居民無處可去。記者季相儒／攝影

航空城 民航局 桃園

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