企業生日快樂／一詮向心力管理 對手難超越

一詮精密（2486）董事長周萬順談起管理系統時，語氣精確且不容模糊。這份對標準化的堅持，源於他早期對精密模具的拆解與設計經驗。他認為「成功的一切基礎是管理」，1988年他取得第一屆高級管理顧問師證照，並將管理視為企業的「本」。在他眼中，精密製造不只是體力活，更是一場關於管理精準度的馬拉松。

一詮每年都有年度執行計畫，並落實超過20年。大到事業部發展，細到部門別的SOP，周萬順都親自參與標準制定。他強調經營者必須掌握細節，因為策略目標若無具體的行動計畫落實，最終無法反映在EPS上。

正是對於細節的專注，讓一詮在面對產業紅海競爭時，除了展現極高的組織韌性，在技術轉型期也能維持穩定的生產品質。

在員工培育方面，周萬順抱持著「做中學」的哲學。他重視人才的願景與信心，即便投資子公司立誠光電的前十年都在虧損，他仍耐心地帶領主管建立管理體系，而非急功近利地要求獲利。

他相信企業創造價值分為有形與無形，而研發團隊與制度化的管理資產，就是最難被對手跨越的門檻。目前一詮的主管異動率極低，這種向心力正是管理制度化後的具體呈現。

周萬順相信實力是唯一的語言，用對技術的熱忱與對系統的堅持，引領一詮從精密模具學徒，進化為全球AI供應鏈核心，轉型是每日精進管理後的必然成果。

隨著一詮邁向下一個半世紀，他依然站在第一線，用對SOP的堅持與技術的熱忱引領集團。

對他而言，轉型不是空泛的口號，而是每一天在模具與製程中，不斷精進管理所累積出的實踐歷程。