京華城20%容積獎勵 撤銷

台北市都發局表示，京華城20%容積獎勵認定違法，昨（22）日公告撤銷，京華城容積率將回歸原有都市計畫調整為728%。都發局表示，京華城土地仍遭扣押，依法仍不予施工勘驗。因細部計畫案失效，將函請鼎越開發辦理建造執照變更設計。

京華城20%容積獎勵爭議，牽扯前台北市長柯文哲因此涉犯收賄及圖利。台北地院審理京華城案，認定20%容積獎勵違法。

蔣萬安昨日在台北市議會答詢，都市發展局調查小組召集會議的委員已做出建議撤銷。台北市都發局昨晚發布新聞資料，證實發文通知鼎越開發撤銷20%容獎。

都發局表示，京華城在2021年細部計畫案的融獎，已依行政程序法在昨日公告撤銷，並溯及2021年11月2日零時起失去效力。

都發局表示，京華城案2021年細部計畫案被撤銷後，應回歸2018年都市計畫案，基準容積率為560%，無容積獎勵規定；至於原另依法申請30%容積移轉則仍有效。

都發局表示，京華城土地仍遭扣押，依法仍不予施工勘驗。因細部計畫案被撤銷，將依建築法第58條，函請鼎越公司辦理建造執照變更設計。