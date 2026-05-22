鼎晉股東會／攜手潤泰力推肉毒桿菌素新藥國際化布局

台灣首家肉毒桿菌素新藥公司鼎晉（7876）22日舉行股東常會並進行全面改選董事（含獨立董事），新當選之董事包括台灣浩鼎生技公司代表人蔣永芳、潤泰新代表人尹崇堯、浩鼎代表人馬海怡、周珮芬，三席獨立董事由張振武、劉永富、陳松柏三人擔任。

鼎晉股東會並承認2025年度營業報告書、決算表冊報告以及虧損撥補案，討論公司章程修正案、辦理現金增資私募普通股及（或）國內可轉換公司債案以及選舉事項，將整體營運成果資訊與全體股東共享。

鼎晉表示，旗下創新長效A型肉毒桿菌素新藥OBI-858已於今年3月順利完成衛福部食藥署（TFDA）醫美三期人體臨床試驗的受試者收案，並積極推進美國FDA二期臨床試驗，鼎晉正迎來從「純研發型新藥公司」轉型為「全面商業化生技公司」的重要轉型階段。

面對全球數百億美元肉毒桿菌素市場規模持續擴大、醫美需求快速成長的產業契機，鼎晉宣布全新的人事任命案。董事會推舉浩鼎副董事長蔣永芳擔任鼎晉董事長，並延攬擁有全球製藥產業35年輝煌資歷的張振武擔任獨立董事。

此次人事布局除展現浩鼎體系持續深化對鼎晉的支持外，也反映鼎晉未來將進一步整合潤泰集團資源與國際醫藥產業經驗，加速推動公司邁向商業化與國際化發展。

蔣永芳過去長期深耕潤泰集團，曾擔任大潤發執行長，並在中國大陸市場累積超過20年的零售拓展與營運經驗。未來將協助鼎晉強化公司治理、資本市場策略與產業資源整合能力。鼎晉表示，目前公司正處於產品臨床推進與商業化布局的重要階段，未來除持續深化研發能量與臨床進度外，也將同步強化市場布局、品牌推廣、策略合作與國際授權等規畫。

鼎晉表示，而潤泰集團長期橫跨零售、金融、地產、醫療與通路等多元產業，擁有深厚的市場資源與企業經營經驗。未來鼎晉將持續以技術、臨床與市場三大核心方向穩健推進，並結合股東與策略夥伴資源，包括持續獲得浩鼎體系在產品開發的支持外，亦有望進一步整合集團資源，強化公司在策略合作、異業結盟、市場拓展、供應鏈整合及國際布局等多方面的發展動能，為後續產品上市及海外市場拓展奠定穩固基礎，提升公司長期競爭力與國際市場能見度。

此外，鼎晉此次董事會改選亦延攬具備國際製藥產業經驗之專業人士擔任獨立董事，進一步強化公司治理與國際化視野。未來董事會將持續結合產業、財務、法規及國際市場等多元專業背景，協助公司在研發推進、營運管理與全球市場布局上穩健發展。

展望未來，鼎晉對整體營運成長深具信心。隨著公司正式邁入商業化新階段，未來將以「市場化、國際化、品牌化」作為核心發展方向，持續整合潤泰集團資源、浩鼎研發能量以及國際藥廠商業化經驗。

面對全球醫美市場持續成長與亞洲肉毒桿菌素市場需求升溫，鼎晉除有機會在台灣建立具代表性的醫美品牌地位外，更將積極朝亞洲及國際市場邁進，為公司整體營運開創全新成長動能與里程碑。