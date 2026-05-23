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台泥旗下電芯品牌 三客戶洽談投資

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導

台泥（1101）昨（22）日召開股東會，董事長張安平被問到旗下電芯品牌Molicel的發展。他強調，三元電池廠如果沒有發生火災，去年就轉正了，今年Molicel品牌的營運上半年估下來絕對是正的。張安平也透露目前最少三家公司在跟Molicel洽談願意投資。

台泥高雄小港的三元電池廠去年7月發生火災後，造成公司逾百億損失。張安平表示，三元廠清理大概還要半年，目前並無重新建廠的計畫，但是Molicel有一個能量密度跟能量放度最高的電池製程，已經設計完畢，正在做實驗線。

張安平坦言，過去一年經歷許多挑戰，三元能源科技火災導致台泥罕見出現虧損，他強調自己為董事長完全承擔責任，「50年職業生涯裡面，這是我覺得很大的錯誤。」

品牌 台泥 火災

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