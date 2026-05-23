SCFI連四漲 貨櫃三雄揚帆

最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）昨（22）日出爐，指數連四周上揚，上漲77.49點來到2,218.15點，周漲幅3.61%，四大主要航線都上漲；隨著運價走強，長榮（2603）、陽明、及萬海業績將跟著受惠。

台驊控股總經理顏益財表示，中東戰爭停不下來，荷莫茲海峽造成物流供應鏈鏈鎖風暴發威，6月中旬前貨櫃輪出現全線爆倉。

根據最新一期出爐運價，北美線的運價續強，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）3,154美元，較前一期上漲36美元，周漲幅1.15%；遠東到美東運價每FEU達4,313美元，較前一期上漲89美元，周漲幅2.1%。

遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,905美元，較前一期上漲89美元，周漲幅4.9%；遠東到地中海運價每TEU達3,207美元，較前一期上漲62美元，周漲幅1.97%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一周上漲15美元，周漲幅2.63%，遠東到日本關西每TEU較前一周上漲7美元、遠東到日本關東每TEU較前一周上漲15美元、遠東到韓國每TEU較前一周上漲7美元。

台驊控股昨日舉行法說會時，顏益財表示，受中東地緣政治風險持續升溫影響，紅海危機未解，加上需求回溫，航運市場再度進入高波動期，看好第2、3季運價全面走揚。

顏益財表示，全球主要港口塞港情況升溫，船舶回流速度放緩、調度彈性下降，使艙位供給再度緊俏。再加上中東地緣政治推升燃油成本，部分航線因調度難度增加，航商不只是加收GRI，已有船公司陸續另外加收燃油附加費，部分航線每櫃加價幅度甚至達400至600美元，預料將進一步支撐運價走強。

顏益財指出，全球海運市場陷入「雙線危機」，塞港、缺櫃、缺船等連鎖效應同步浮現，貨櫃輪市場正上演「紅海2.0」危機。