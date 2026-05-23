聽新聞
0:00 / 0:00

SCFI連四漲 貨櫃三雄揚帆

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北報導

最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）昨（22）日出爐，指數連四周上揚，上漲77.49點來到2,218.15點，周漲幅3.61%，四大主要航線都上漲；隨著運價走強，長榮（2603）、陽明、及萬海業績將跟著受惠。

台驊控股總經理顏益財表示，中東戰爭停不下來，荷莫茲海峽造成物流供應鏈鏈鎖風暴發威，6月中旬前貨櫃輪出現全線爆倉。

根據最新一期出爐運價，北美線的運價續強，遠東到美西運價每FEU（40呎櫃）3,154美元，較前一期上漲36美元，周漲幅1.15%；遠東到美東運價每FEU達4,313美元，較前一期上漲89美元，周漲幅2.1%。

遠東到歐洲運價每TEU（20呎櫃）達1,905美元，較前一期上漲89美元，周漲幅4.9%；遠東到地中海運價每TEU達3,207美元，較前一期上漲62美元，周漲幅1.97%。

近洋線方面，遠東到東南亞每TEU較前一周上漲15美元，周漲幅2.63%，遠東到日本關西每TEU較前一周上漲7美元、遠東到日本關東每TEU較前一周上漲15美元、遠東到韓國每TEU較前一周上漲7美元。

台驊控股昨日舉行法說會時，顏益財表示，受中東地緣政治風險持續升溫影響，紅海危機未解，加上需求回溫，航運市場再度進入高波動期，看好第2、3季運價全面走揚。

顏益財表示，全球主要港口塞港情況升溫，船舶回流速度放緩、調度彈性下降，使艙位供給再度緊俏。再加上中東地緣政治推升燃油成本，部分航線因調度難度增加，航商不只是加收GRI，已有船公司陸續另外加收燃油附加費，部分航線每櫃加價幅度甚至達400至600美元，預料將進一步支撐運價走強。

顏益財指出，全球海運市場陷入「雙線危機」，塞港、缺櫃、缺船等連鎖效應同步浮現，貨櫃輪市場正上演「紅海2.0」危機。

運價 中東 荷莫茲海峽

延伸閱讀

海運景氣轉熱？SCFI運價指數連四揚 四大主要航線全上漲

台驊控股法說會／總經理顏益財：天災、人禍貨櫃輪多頭榮景再現

海運景氣急升溫！顏益財：紅海危機2.0正發生 海運全線爆艙

裕民：散裝運價 三年內很健康 副董徐國安強調營運韌性

相關新聞

聯合線上、讀墨攻數位閱讀

聯合線上與電子書平台 Readmoo讀墨昨（22）日宣布達成戰略結盟，強強聯手推出「琅琅讀墨」聯名電子書店，首創「媒體×閱讀」的跨平台服務整合先例，擴大數位內容與電子書市場布局。

企業生日快樂／一詮 轉型布局下個50年

一詮精密轉型半導體散熱綜效顯現，營運進入爆發期。今年前四月營收22.87億元創歷史同期新高，年增達20.27%，其中散熱元件占比達42%穩居主力；帶動今年第1季毛利率跳升至21.05%，較前一季與去年同期大增5.15、6.55個百分點，單季每股稅後純益0.29元更直接超車2025年全年獲利。

企業生日快樂／一詮向心力管理 對手難超越

一詮精密董事長周萬順談起管理系統時，語氣精確且不容模糊。這份對標準化的堅持，源於他早期對精密模具的拆解與設計經驗。他認為「成功的一切基礎是管理」，1988年他取得第一屆高級管理顧問師證照，並將管理視為企業的「本」。在他眼中，精密製造不只是體力活，更是一場關於管理精準度的馬拉松。

企業生日快樂／一詮精密研發能力 具領先優勢

一詮是台灣LED導線架龍頭，全球市占第一，但隨著半導體與AI產業發展，近年積極調整營運體質，將重心由傳統背光模組移往半導體與先進封裝散熱領域，轉型成效逐漸顯現。以下是專訪紀要。

台泥旗下電芯品牌 三客戶洽談投資

台泥昨（22）日召開股東會，董事長張安平被問到旗下電芯品牌Molicel的發展。他強調，三元電池廠如果沒有發生火災，去年就轉正了，今年Molicel品牌的營運上半年估下來絕對是正的。張安平也透露目前最少三家公司在跟Molicel洽談願意投資。

SCFI連四漲 貨櫃三雄揚帆

最新一期上海集裝箱出口運價指數（SCFI）昨（22）日出爐，指數連四周上揚，上漲77.49點來到2,218.15點，周漲幅3.61%，四大主要航線都上漲；隨著運價走強，長榮、陽明、及萬海業績將跟著受惠。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。