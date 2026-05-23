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聯合線上、讀墨攻數位閱讀

經濟日報／ 記者侯思蘋／台北報導
udn×Readmoo戰略結盟「琅琅讀墨」聯名書店媒體發布會昨天舉行，聯合報系總管理處營運長孫志華（右起）、Readmoo讀墨電子書的共同創辦人暨執行長龐文真、聯合線上總經理官振萱一同主持啟動儀式。記者陳正興／攝影
udn×Readmoo戰略結盟「琅琅讀墨」聯名書店媒體發布會昨天舉行，聯合報系總管理處營運長孫志華（右起）、Readmoo讀墨電子書的共同創辦人暨執行長龐文真、聯合線上總經理官振萱一同主持啟動儀式。記者陳正興／攝影

聯合線上與電子書平台 Readmoo讀墨昨（22）日宣布達成戰略結盟，強強聯手推出「琅琅讀墨」聯名電子書店，首創「媒體×閱讀」的跨平台服務整合先例，擴大數位內容與電子書市場布局。

聯合線上深耕數位出版領域已逾20年，在台灣電子書尚在萌芽的年代，便是最勇敢的先行者之一。聯合線上執行長孫志華強調，聯合線上近年積極展開跨產業戰略合作，初衷始終是「用科技賦能優質內容」。他指出，選擇與Readmoo讀墨結盟，看中其領先的技術實力與高度黏著的閱讀社群，為台灣數位出版提供從「內容觸及」到「深度閱讀」的完整解決方案，解決電子書推廣在媒體路徑中的最後一哩路。

針對原udn讀者最關心的數位資產轉換，Readmoo讀墨執行長龐文真表示，「書不會不見，但所有的閱讀體驗會升級」。透過極簡化的帳號整合流程，讀者能輕鬆將過去購買的電子書與讀墨對接，轉換過程如同「換屋」般安心。

udn每月觸及全台半數上網人口，擁有超過800萬媒體會員，「琅琅讀墨」上線後會引導每日數千萬計的媒體流量直通Readmoo完整且友善的數位閱讀服務。

為了滿足讀者對多元知識的渴求，「琅琅讀墨」書店一上線即匯集海內外豐富作品，書籍數量預計將迅速超過30萬種。聯合線上總經理官振萱強調，除了規模化的內容整合，更重要的是提供「不受限」的優質體驗。

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