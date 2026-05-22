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京華城20%容獎正式撤銷 北市府：回歸560%基準容積、無獎勵

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
京華城20％爭議容積獎勵撤銷與否受矚，台北市都發局晚間8時許宣布，今日公告撤銷京華城110年細部計畫案，應回歸107年都市計畫案規定辦理，基準容積率為560%，無容積獎勵規定。圖為京華城現址。本報資料照片
京華城20％爭議容積獎勵撤銷與否受矚，台北市都發局晚間8時許宣布，今日公告撤銷京華城110年細部計畫案，應回歸107年都市計畫案規定辦理，基準容積率為560%，無容積獎勵規定。圖為京華城現址。本報資料照片

京華城20％爭議容積獎勵撤銷與否受矚，台北市長蔣萬安今上午在議會專案報告答詢，指調查小組已做成撤銷決議。北市都發局晚間8時許宣布，今日公告撤銷京華城110年細部計畫案，應回歸107年都市計畫案規定辦理，基準容積率為560%，無容積獎勵規定。

都發局表示，京華城110年增訂20%容積獎勵細部計畫案經市府依「行政程序法」規定啟動行政調查，審酌台北高等行政法院107年度訴字第1206號確定判決、台灣台北地方法院113年度金訴字第51號刑事判決暨其他相關事證，並召開調查小組討論。

都發局說，調查結果認定110年細部計畫案有未符審議等程序合法要件與計畫目標、增訂20%容積獎勵規定係僅針對單一土地所有權人，不具通案性質，有違反平等及通案性原則、及有利益衡量瑕疵等應予撤銷處分的理由。

都發局指出，因此依行政程序法第117條、第118條規定於今日公告撤銷110年11月1日府都規字第11030520111號公告實施「修訂台北市松山區西松段三小段156地號第三種商業區（特）土地使用分區管制規定細部計畫案」，溯及110年11月2日零時起失其效力。

都發局說，京華城土地110年細部計畫案撤銷後，應回歸107年都市計畫案規定辦理，基準容積率為560%，無容積獎勵規定；至於原另依法申請30%容積移轉部分則仍有效。

都發局進一步表示，京華城土地現階段仍遭扣押，因此依法仍不予施工勘驗。110年細部計畫案撤銷後，都發局也將續依建築法第58條規定，函請鼎越開發股份有限公司辦理建造執照變更設計，期間並應做好工地安全維護。

京華城 北市府 蔣萬安

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