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海運景氣急升溫！顏益財：紅海危機2.0正發生 海運全線爆艙

中央社／ 台北22日電
台驊控股總經理顏益財。本報資料照
台驊控股總經理顏益財。本報資料照

台驊控股總經理顏益財今天表示，美伊戰爭持續，先前預言的「紅海危機2.0」正發生，確實有繞道、塞港、缺櫃問題，也因油價大漲，進口商拉貨，傳統海運旺季提前，第2季運價強勢，「到6月中旬前全線爆艙」，第3季旺季也不會差。

台驊控股今天舉行法人說明會，第1季合併營收新台幣48.46億元，歸屬母公司業主淨利1.51億元，每股盈餘1.1元，較去年同期每股賺2.02元減少。台驊表示，第1季全球物流市場延續運價修正走勢，主要航線價格較去年同期下滑，但整體貨量仍維持成長。

顏益財今天受訪時表示，荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）封鎖，貨櫃產業確實造成繞道、塞港、缺櫃問題，先前他預言的「紅海危機2.0」正發生，船公司調度不及吃掉運力。

他說，保險公司因戰爭風險拒絕承保，船公司撤離敏感海域，原本走中東航線的船隻調度失靈，無法快速支援美國等其他熱門航線。除了中東危機外，全球運力供給在其他關鍵區域也受排擠，「長途繞道導致空櫃回不來」，目前全球主要樞紐港口，已出現塞港與船舶等待靠泊現象，原本僅需等待24至48小時的港口，現在普遍需卡關3至5天。

他認為，另一個影響是油價大漲，市場通膨上漲，造成進口商恐慌，歐美庫存消化告一段落，運價應聲喊漲，傳統旺季從過去7月提前到現在發酵，中國到非洲的貨量增超過50%，船舶調度速度快不起來，美國線也沒有疲弱的現象，艙位幾乎都要加錢。

上海航交所今天公布最新一期上海出口集裝箱運價指數（SCFI），呈連4週反彈，顏益財表示，從4月底到現在已漲了2成，第2季運價強勢沒問題，「不只美國線、至6月中旬全線爆艙」，第3季傳統旺季也不會太差，但要留意通膨的問題。

紅海 台驊 運價

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