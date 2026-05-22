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台灣大「mo幣多會員日」開紅盤 參與率、客單價創新高

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大哥大（3045）今日舉行第四屆「mo幣多會員日」回饋獨門方案「mo幣多」用戶，祭出總價值逾百萬的近千個獎項，推升活動參與率、客單價、「購物爭霸戰TOP 10」總消費金額皆創下歷史新高。

台灣大表示，本屆活動參與率較上屆成長超過一成；單日消費滿5,000元以上的用戶貢獻再擴大，其消費金額占整體業績約65%；「購物爭霸戰TOP 10」總消費金額逐年成長，達441萬元新高，顯示核心會員黏著度與消費力持續攀升。

台灣大觀察，今年熱銷品類，受國際金價走高與保值型商品需求帶動，黃金成為本屆最大消費主力，占整體銷售額高達六成；3C商品則約占35%，反映「mo幣多會員」不僅帶動日常購物，也成為會員集中消費高價值商品檔期。

台灣大哥大個人用戶事業商務長林東閔表示，「mo幣多會員」結合台灣大哥大與momo生態圈，串聯電信、購物、支付與會員回饋機制，讓用戶在日常生活中累積mo幣、靈活折抵多元消費，打造更完整的數位生活體驗；隨著用戶對高回饋與整合式會員服務需求提升，會員經濟效益逐步擴大，今年第1季「mo幣多」系列申辦量較去年同期翻倍成長、高資費申辦量更年增五成；帶動智慧型手機月租用戶ARPU（平均帳單金額）年增3%，且月租用戶退租率再創歷史新低，僅0.51%。

林東閔進一步表示，今年活動參與率、客單價、「購物爭霸戰TOP 10」總消費金額皆創下歷史新高。於momo使用「大哥付你分期」的當日交易額年增逾三成；「大哥付隨帳收」部分則較去年5月的日均交易額成長近1成，顯示mo幣多會員日已成為會員經濟的重要節點，有效推升電信金融服務滲透、深化會員黏著度及消費力。

台灣大哥大 台灣大

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