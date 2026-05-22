金寶關愛深坑47年：從送餐22萬個便當，到振興茶葉之路

1979年前，金寶電子於新北市深坑設廠。那是台灣由農轉工、經濟起飛的年代，電子產業進駐山城，為地方帶來穩定薪資與就業機會。47年後，當公司成長為全球科技大廠，回望來時路，開始思考另一個問題，當工業為地方帶來繁榮的同時，也讓部分傳統產業式微，而企業是否也該為土地的失落與轉型，承擔更多責任？

於是，隨著地方逐漸浮現的各種需求，金寶電子從最初長者送便當行動開始，緊接著景美溪河堤美化、小家電維修，再到近年深坑茶產業復興與樂齡藝術行動，金寶企圖讓公司的存在不只是廠房與產值，而是真正走入地方日常生活，日前獲得第三屆聯經人文企業獎「地方發展卓越獎」的肯定。

從一份便當開始的在地承諾

金寶電子永續長暨副總經理游乃溥說：其實金寶電子與深坑的關係，早在設廠初期便已建立。當年工廠每日為員工備餐，「既然公司已有員工餐廳，何不多準備一些與鄰里長者一起分享。」這個看似單純的念頭，透過在地里長與志工的協助下，公司開始每日為深坑區長者預備午餐便當，這一做就是46年，至今已送出22萬份便當。

多年來，送餐志工走進山區與巷弄。曾有一名經濟困頓的長輩，因自尊多次婉拒幫助，直到某天終於接受便當，才坦言已數日未進食，幾乎無力起身；也曾發生獨居的中風長者，在志工送餐時被發現倒臥家中，及時送醫撿回一命。

日復一日看似微不足道的行動，卻也成為守望長者的力量。對金寶而言，「不以善小而不為」，一件事值得做，就長久做下去。

而金寶電子很早便成立企業志工社團，於新北市正式立案，成員全為員工自願加入。不少企業會選擇到外地淨灘、但游乃溥認為，金寶寧願先從總部後方的景美溪河堤開始做起，每月志工定期舉辦淨溪與環境維護行動，不僅美化地方環境，這裡也成為員工及社區民眾散步、休憩的場域。

從人文關懷走向產業復興

近年，金寶電子從社區關懷往更具深度且能永續的地方創生札根。永續長游乃溥認為，「在地問題，得尋求在地解方。早被世人所遺忘的深坑茶文化，我們希望先從荒廢的茶園找回來。」

深坑產茶可追溯至1792年，曾經繁盛一時，無奈在工業化浪潮中逐漸沒落，許多茶農轉入電子廠工作，現在大家對深坑的印象只剩下老街與豆腐。近年，金寶電子攜手深坑區農會推動「深坑茶產業復興」計畫，在企業的協助下，深坑農會新增5座茶園，種植面積擴大至4公頃、茶葉產量提升至約4,500台斤，共12位農友受益。

游乃溥曾帶著員工走進阿柔洋1792茶園，協助退休後回到茶園的老農整理茶園。一位八旬阿公對他說，年輕時曾參與金寶建廠，家族三代不少子孫也都在廠裡工作，如今老了，才回到茶園。阿公說道，「謝謝金寶當年讓我們有穩定生活，而今則希望老家茶園不會消失。」時代巨輪下的產業變化難以對錯論斷，但對土地記憶的卻還來得及找回來。

於是，金寶團隊從最迫切的需求著手——製茶設備。過去老茶農得到處借機台、排隊製茶、承受時間壓力，如今有了金寶捐助的製茶設備，就能反覆試驗、精進技術。而茶農們也不負眾望，於2025新北好茶競賽中取得頭等獎與優良獎。

設計一份「共好」禮盒

產量提升後，下一個問題是銷路。金寶思考，能否直接向農友收購茶葉，轉化為實質訂單？於是誕生「深坑金寶茶」禮盒。公司將原本節慶送禮與伴手禮預算，改為採購深坑好茶，甚至更進一步，禮盒結合心路基金會庇護工場製作的蛋捲與包裝服務，無論是員工贈禮或對外客戶往來，都讓深坑茶成為主角，當海外客戶收到禮盒，也同步聽見這片土地的故事。

地方創生不只需要經費，更需要人力。

於是，金寶志工走進茶園協助老農除草，在農忙時提供人力支援；也藉由舉辦茶園體驗活動，透過採茶、製茶、品茗時的聊天，了解茶樹生長環境、茶農工作日常以及地方農業樣貌。許多員工是第一次接觸深坑茶園，有人帶著孩子一同體驗製茶，茶文化更是在親子間成為的話題。

游乃溥認為，如此一來，藉由深坑茶串連企業、在地農會、社福機構、家庭，也讓這一份「深坑金寶茶」成為善的循環。

重新書寫在地故事

除了持續深化茶產業復興，金寶電子也正以更長遠的視角，重新書寫深坑的地方故事。以「Tea-Link」為核心架構，金寶將地方創生從單一產業延伸至整體流域治理與社區發展，進一步推動「景美溪流域計畫」，希望串聯生態永續、人文培力與地方品牌，讓深坑不只是被看見，更能重新被理解。

金寶永續長游乃溥表示，未來的行動不只聚焦於茶產業，更將從溪流保育、生態步道維護到環境教育全面展開，並透過數位平台、地方品牌工作坊與青年參與，重新凝聚深坑的人文能量。企業不再只是資源投入者，而是成為陪伴地方

成長的長期夥伴，讓在地故事能被持續傳承與擴散。

對金寶而言，「讓深坑年輕化」並不只是人口結構的改變，而是讓更多年輕世代重新相信，這座山城依然擁有未來的可能。在這片土地上，人們不只能生活，更能有尊嚴地工作、創造價值，並與地方共同成長。當科技企業重新連結土地記憶與文化脈絡，深坑也不再只是產業轉型下的縮影，而是一座正在被重新點亮、重新書寫的山城。

金寶與新北市共好慈善協會合作的送餐行動，成為守望長者的力量。圖片提供／金寶電子

金寶志工走進茶廠體驗製茶，了解茶樹生長環境、茶農工作日常以及地方農業樣貌。圖片提供／金寶電子